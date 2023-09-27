Android Authority: iPhone 15 Pro Max сильно греется во время быстрой зарядки

Пользователи iPhone 15 Pro Max столкнулись с серьезной проблемой перегрева устройств, которая проявляется не только при высокой нагрузке на процессор, но и при обычном использовании социальных сетей, а также при подключении к быстрой зарядке.

Аамир Сиддики, автор статьи, отметил, что его новый iPhone 15 Pro Max сильно нагревается при использовании быстрой зарядки мощностью 65 Ватт. Без чехла использование смартфона становится даже несколько дискомфортным, а с чехлом тепло начинает ощущаться через некоторое время. Проблема исчезает, если заряжать устройство с использованием зарядки мощностью 15 Ватт, но в таком случае время заполнения батареи существенно увеличивается.

Также было обнаружено, что смартфон нагревается даже при выполнении базовых задач, которые не создают большой нагрузки на процессор, например, длительное использование Instagram или просмотр видео на YouTube. Сиддики указал, что перегрев происходит с правой стороны устройства, под блоком камер, и он наблюдается даже при отсутствии игр и отсоединении от зарядки. При этом он не может объяснить, в чем может быть причина этой проблемы.

Интересно, что не только автор статьи столкнулся с этой проблемой, но и множество других пользователей заявили о перегреве своих iPhone 15 Pro Max в социальных сетях.

На данный момент Apple не дала официального комментария по поводу данной проблемы.