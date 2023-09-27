 

Reddit внедрил программу вознаграждения для пользователей

27.09.2023, 18:00, Разное
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Популярный англоязычный форум Reddit запустил Contributor Program, который предоставляет авторам постов возможность заработать деньги, пишет The Verge.

На Reddit существует система оценки публикаций, где “золотой” голос считается наивысшей наградой. Однако за подобные голоса нужно заплатить – $2 за каждый.

В рамках Contributor Program администрация Reddit намерена поощрять пользователей с хорошей репутацией. Если автор наберет от 100 до 4999 баллов рейтинга в год, он сможет обменять их на реальные деньги по курсу $0,9 (примерно 87 рублей) за голос. При достижении рейтинга в 5000 баллов или более, курс конвертации вырастет до $1 (96,5 рублей) за “золотой” голос.

В Contributor Program могут участвовать только совершеннолетние пользователи из США, чьи аккаунты существуют не менее 30 суток и не имеют многочисленных нарушений. Конвертировать “золото” в доллары смогут только пользователи, получившие более 10 платных голосов.

Администрация Reddit обещает расширить список стран, где будет действовать программа вознаграждения пользователей.


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