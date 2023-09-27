Скандалы: Губернаторов обязали объявить «охоту» на граждан с серой зарплатой

Министерство труда и социальной защиты России подготовило для регионов план по ликвидации теневой занятости

По данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, проблема теневой занятости в стране стоит очень остро. В «серой зоне», по ее подсчетам, находится не менее 12 млн человек. Получая деньги «в конверте», такие граждане не платят налогов, не делают отчислений в социальные фонды, а сфера их занятости нередко носит полукриминальный характер. Все это приводит к недополучению налоговых поступлений, наносит ущерб экономике и благополучию страны. Такова позиция власти.

KPI для губернаторов

Для расчета потенциальной величины теневой занятости министерство разработало документ, устанавливающий для глав регионов ключевые показатели эффективности (англ. key performance indicators, KPI).

С документом Минтруда за подписью замминистра Михаила Кирсанова ознакомились журналисты РБК. Как следует из текста предлагаемой министерством методики, рассчитывать число занятых в теневом секторе планируется в два этапа.

Чтобы выполнить KPI, регионы в первую очередь подсчитают количество неработающих лиц в трудоспособном возрасте. За основу расчета они возьмут численность застрахованных по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Затем вычтут из полученного значения количество детей (до 15 лет включительно) и пенсионеров.

Далее начнется второй этап работы, во время которого чиновники на местах определят потенциальную численность теневого сектора. Из цифры, полученной во время первого этапа работы, специалисты вычтут суммарную численность россиян, имеющих основания не работать. В число исключений войдут лица, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также по уходу за ребенком, инвалиды I и II групп, ученики 10–11 классов школ, студенты вузов и колледжей старше 16 лет, заключенные, зарегистрированные безработные и некоторые другие граждане.

В погоне за НДФЛ

Оценка масштабов «серой занятости» позволит правительству получить данные о количестве людей, потенциально задействованных в теневом секторе экономики в каждом регионе. В их ряды войдут те, кто работает и получает доход без оформления статуса ИП, самозанятого, без оформления трудовых отношений либо без заключения договоров гражданско-правового характера.

Каждые три года Минтруд будет актуализировать целевые показатели для регионов по выводу «серой занятости» из тени. Каждые три года региональные власти будут должны будут «обелять» порядка 30% «теневиков».

Выполнение этих задач позволит существенно пополнить доходную базу региональных бюджетов, значительная часть наполнения которых зависит от поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Ранее соцопросы показали, что до 39% россиян, особенно с низким уровнем дохода, ради того чтобы выжить, согласны получать зарплату «в конвертах».

По итогам 2022 года, по данным Росстата, доля оплаты труда в ВВП России, включая «ненаблюдаемые» зарплаты, за последние семь лет снизилась на 9,1 п. п., до 39,1%. Но средства, высвобожденные из оплаты труда, не инвестировались в создание высокооплачиваемых рабочих мест, а ушли в прибыль предприятий. В результате у чиновников возникли претензии к российскому бизнесу.

Равнение на Бали

Предложенную Минтрудом методику расчета доли «серой занятости» трудно назвать совершенной, поскольку она не отражает проблему «искаженной занятости» — например, случаи выплаты работникам части зарплаты в конверте либо перевода трудовых отношений в сферу «договоров с самозанятыми» ради оптимизации налогообложения. Отдельного изучения требует вопрос с «отходниками» — жителями регионов, сохраняющими регистрацию и полис ОМС в родном регионе, но фактически трудящимися в другом субъекте. На родине они могут неоправданно попасть в базу «серых тружеников».

Под вопросом остается и трудовая деятельность мигрантов, приезжающих в Россию под видом туристов и негласно устраивающихся на работу без оформления патента.

В этой области российским властям, очевидно, следует перенять опыт чиновников Индонезии, которые ведут эффективную борьбу с такого рода тайной занятостью туристов. Нарушения со стороны россиян и представителями стран Восточной Европы были настолько массовыми, что власти индонезийского курорта Бали хотели ввести квоты для иностранцев для посещения острова. Затем они установили вдоль дорог билборды с надписями на русском языке о запрете трудоустройства для туристов. Ранее сообщалось, что нескольких россиян, уличенных в незаконной работе, депортировали с острова. Та же участь постигла и тех нарушителей, которые решили провести подпольный покерный турнир на Бали.

Фото: Скандалы.ру

Оригинал материала: “Новые Известия”