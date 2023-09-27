Минцифры: цифровые рубли можно будет вкладывать в цифровой паспорт

Министерством цифрового развития совместно с Центробанком России прорабатывается возможность вкладывать цифровые рубли между страниц цифрового паспорта.

Как заявил источник в ЦБ, граждане привыкли, что для ускорения или положительного решения того или иного вопроса в паспорт необходимо вложить некоторое количество рублей или иной валюты. Отсутствие такой возможности привело бы к отсутствию у граждан интереса к цифровым документам.

Сейчас прорабатывается возможность вкладывать только цифровые рубли, но позже появится возможность вложить другие цифровые валюты дружественных стран.

—