 

Минцифры: цифровые рубли можно будет вкладывать в цифровой паспорт

27.09.2023, 17:33, Разное
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Министерством цифрового развития совместно с Центробанком России прорабатывается возможность вкладывать цифровые рубли между страниц цифрового паспорта.

Как заявил источник в ЦБ, граждане привыкли, что для ускорения или положительного решения того или иного вопроса в паспорт необходимо вложить некоторое количество рублей или иной валюты. Отсутствие такой возможности привело бы к отсутствию у граждан интереса к цифровым документам. 

Сейчас прорабатывается возможность вкладывать только цифровые рубли, но позже появится возможность вложить другие цифровые валюты дружественных стран.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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