 

Собянин: Новый корпус городской больницы №31 откроется в январе 2024 года

27.09.2023, 17:16, Новости дня
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Строительная готовность корпуса составляет 80%. Первых пациентов он примет в январе следующего года, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Городская клиническая больница №31 имени академика Г.М. Савельевой является одним из лучших многопрофильных медучреждений в Москве, отметил Собянин. Градоначальник обратил внимание на уникальные компетенции коллектива.

В новом корпусе больницы будут оказывать плановую и экстренную медицинскую помощь, рассказал мэр. По его словам, в корпусе разместятся семь операционных где проведения травматологических и ортопедических операций.

“Будет установлено новейшее диагностическое оборудование и медтехника, в числе которой — уникальный операционный стол с рентгенопрозрачной карбоновой столешницей. Он повысит точность вмешательства”, – подчеркнул градоначальник.

Мэр Москвы ранее объявил об открытии еще 11 поликлиник. Девять зданий комплексно реконструировали, два – построили с нуля. В числе новых медучреждений – взрослая поликлиника в районе Строгино на улице Твардовского, которая будет обслуживать около 50 тысяч человек.


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