В Steam появился «Симулятор русской деревни» с охотой, рыбалкой и самогоном

Независимая студия разработчиков видеоигр VD Games представила свой последний творческий продукт на платформе Steam под названием “Симулятор русской деревни”.

Игра посвящена повседневным заботам и разнообразному досугу, характерным для обыденной жизни в деревне. Пользователям придется рубить дрова, кормить скот, выращивать картофель и репу, а затем продавать их на местном рынке.

Описание игры в Steam утверждает, что игроку предстоит заняться огородом, собирать грибы и ягоды, заготавливать дрова, а также заниматься охотой и рыбалкой. Но это ещё не всё — нужно будет также варить самогон!

Релиз “Симулятора русской деревни” состоялся 25 сентября 2023 года. Игра доступна на шести языках, включая русский, английский и итальянский.

Геймеры высоко оценили проект за его масштабность и наличие обширного набора игровых механик. Однако многие отметили частые баги.