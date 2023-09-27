 

В Steam появился «Симулятор русской деревни» с охотой, рыбалкой и самогоном

27.09.2023, 16:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Независимая студия разработчиков видеоигр VD Games представила свой последний творческий продукт на платформе Steam под названием “Симулятор русской деревни”.

Игра посвящена повседневным заботам и разнообразному досугу, характерным для обыденной жизни в деревне. Пользователям придется рубить дрова, кормить скот, выращивать картофель и репу, а затем продавать их на местном рынке.

Описание игры в Steam утверждает, что игроку предстоит заняться огородом, собирать грибы и ягоды, заготавливать дрова, а также заниматься охотой и рыбалкой. Но это ещё не всё — нужно будет также варить самогон!

Релиз “Симулятора русской деревни” состоялся 25 сентября 2023 года. Игра доступна на шести языках, включая русский, английский и итальянский.

Геймеры высоко оценили проект за его масштабность и наличие обширного набора игровых механик. Однако многие отметили частые баги.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / Скандалы: Долг отдашь потом?

27.09 / Android Authority: iPhone 15 Pro Max сильно греется во время быстрой зарядки

27.09 / Reddit внедрил программу вознаграждения для пользователей

27.09 / Скандалы: Губернаторов обязали объявить «охоту» на граждан с серой зарплатой

27.09 / Минцифры: цифровые рубли можно будет вкладывать в цифровой паспорт

27.09 / Скандалы: Хакеры приблизили депутатов к народу

27.09 / Япония призвала создать международную систему переработки электронного мусора

27.09 / Рупор кремлевской пропаганды: О бюрократической инерции в разведке

27.09 / Историк: Ленина подменили, когда он ехал в пломбированном вагоне

27.09 / Скандалы: Обогощение за счет клиентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика