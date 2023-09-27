 

“Другой человек”: Асмус ошарашила народ новым амплуа

27.09.2023, 16:10, Новости дня
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Кристина Асмус является одной из самых востребованных актрис российского кинематографа. Она завоевала настоящую любовь поклонников благодаря своим незабываемым ролям в фильме “Текст” и в сериале “Интерны”. Кроме того, она любит откровенничать со своими фанатами в социальных и делиться с ними фотокарточками своей жизни.

Недавно в своем микроблоге актриса шокировала подписчиков новым образом. Привычная для всех блондинка Кристина Асмус неожиданно для всех решила перекраситься в шатенку. Многие поклонники подумали, что смена имиджа звезды связана с переменами в личной жизни, однако сама артистка заверила, что у нее ничего не случилось, просто решила сменить образ для новой роли.

Не успела общественность отойти от одного преображения, как Кристина Асмус вновь ошарашила народ новым амплуа. Актриса опубликовала снимки со съемок новой картины. На фотографиях она предстала перед публикой не только с новым цветом волос, но и разбитым носом. Образ дополняет массивное фиолетовое пальто. Сама звезда стоит на фоне заброшенного здания.

Поклонники поспешили отреагировать на новые снимки звезды. Многие отметили, что актриса не похожа сама на себя.

“Другой человек прям. Очень идет”, – написала под публикацией одна из подписчиц Кристины Асмус.

Ранее “Дни.ру” писали, что Кристина Асмус нашла свое счастье после Гарика Харламова.


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