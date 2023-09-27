 

Япония призвала создать международную систему переработки электронного мусора

27.09.2023, 15:50, Разное
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Ясутоси Нисимура, министр экономики, торговли и промышленности Японии, призвал к созданию общего международного органа, ответственного за переработку мирового электронного мусора, пишет газета Yomiuri. Японские власти предложили расширить применение технологии сбора и переработки металлов из отходов электроники 14 странам, включая США и Европейский Союз (ЕС). Министр предлагает создать систему, способствующую вторичной переработке ресурсов и укреплению цепочки поставок полезных ископаемых по всему миру. Планируется обсудить эту инициативу на мероприятиях Международного энергетического агентства, запланированных на 28 октября в Париже.

Также стоит отметить, что Япония намерена отправить своих специалистов в страны АСЕАН, чтобы предоставить рекомендации по демонтажу электроники. Ранее исследователи из Университета Келании в Шри-Ланке обнаружили, что грибы, уничтожающие упавшие деревья, могут быть использованы для борьбы с пластиковыми отходами.


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