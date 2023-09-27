Рупор кремлевской пропаганды: О бюрократической инерции в разведке

О бюрократической инерции в разведке

Согласно внутренним правительственным документам США, федеральное контрразведывательное агентство, отслеживающее хакеров, купило данные, собранные из магистральной сети Интернета частной компанией, потому что это было проще и занимало меньше времени, чем получение аналогичных данных от АНБ.

Согласно документам, проверка такого агентства, как АНБ, может занять «дни», тогда как частный подрядчик может предоставить те же данные мгновенно.

Эта новость является еще одним примером того, как правительственное учреждение обращается к частному сектору за новыми наборами данных, о которых общественность, вероятно, даже не подозревает, собираются, а затем продаются.

https://t.me/rtechnocom/2357 – цинк

https://news.slashdot.org/story/23/09/26/1431212/getting-data-from-nsa-takes-days-so-federal-counterintelligence-agency-turned-to-private-company-documents-show – первоисточник

Частный подрядчик помогает американской контрразведке преодолевать бюрократическую инерцию.

Так сказать наглядный пример работы частно-государственного партнерства в спецслужбах.

У нас частные разведывательные компании находятся на текущем этапе в зачаточном состоянии, хотя за последние пару лет в этой отрасли начался ощутимый рост.

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