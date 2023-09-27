Скандалы: Обогощение за счет клиентов

Сотрудниц российского банка обвинили в краже 114 млн рублей

Прокуратура Самарской области вынесла обвинение двум женщинам, которые ранее работали в банковском учреждении города, по делу о похищении более 114 млн рублей. По данным следствия, в течение 6 лет сотрудницы, занимая разные должности в банке, снимали деньги клиентов и оформляли на них кредиты.

Одна из задержанных согласилась сотрудничать со следствием, уголовное дело против нее будет вестись отдельно. Бывших сотрудниц банка будут судить по статьям о мошенничестве и неправомерном доступе к служебным компьютерам в составе ОПГ. Им грозит штраф и срок до 10 лет.

Известно, что правоохранительные органы арестовали имущество и автомобили обвиняемых стоимостью почти 6 млн рублей.

Оригинал материала: “Реадовка”