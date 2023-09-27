 

Историк: Ленина подменили, когда он ехал в пломбированном вагоне

27.09.2023, 15:33, Разное
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Известной немецкий историк Джонни Бухардт обнаружил в Федеральном архиве Баварии документ 1917 года, посвящённый знаменитому пломбированному вагону – поезду, на котором Владимир Ленин вместе с соратниками пересёк территорию Германии весной 1917 года.

Оказалось, что по распоряжению кайзера Вильгельма II будущий Вождь мирового пролетариата был тайно арестован на германо-швейцарской границе, а в Петроград прибыл его двойник.

– Военная разведка Германской империи разработала операцию «Немыслимое» по выводу России из Первой мировой. Найденный мной документ является отчётом об успешной подмене Ульянова на немецкого агента Израиля Гельфанда, который ныне похоронен на Красной площади, – сообщил Бухардт.

Настоящий же Ленин, по некоторым данным, был помещён в секретную мюнхенскую тюрьму и скончался в 1920 году от испанского гриппа. По другой версии он открыл свою булочную в Гамбурге, а в 1930-х годах перебрался в Латинскую Америку. Архив, проливающий свет на его жизнь после 1917 года, был уничтожен в 1944 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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