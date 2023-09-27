Банда из сотни подростков ограбила Apple Store в Филадельфии

В ночь с 26 на 27 сентября 2023 года банда подростков совершила серию ограблений в центре Филадельфии, включая единственный Apple Store в городе. Об этом пишет издание Daily Mail.

Полиция Филадельфии сообщила, что в преступных действиях участвовали около сотни подростков, преимущественно темнокожих, одетых в капюши и маски Хэллоуина. На данный момент было задержано около 20 малолетних преступников, некоторые из них были вооружены.

Банды подростков атаковали не менее трех магазинов: Lululemon, Foot Locker и Apple Store. В последнем мародеры похитили новые iPhone и другую электронику. В видеороликах, опубликованных в социальных сетях, можно увидеть, как они врываются в павильон Apple Store, игнорируя посетителей и сотрудников, быстро хватают товар и исчезают.

Кроме того, согласно информации Daily Mail, полиция Филадельфии также задержала Дайджу Блэквелл, которая вела прямую трансляцию в социальных сетях с улиц города во время хаоса. Пока не сообщается, за какое правонарушение ей предъявлены обвинения.