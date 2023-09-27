 

Рупор кремлевской пропаганды: Армяне и Карабах

27.09.2023, 14:38, Разное
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Большой репортаж Наданы Фридрихсон из Армении. О протестах, исходе из Карабаха и мнениях простых армян по поводу всего происходящего с их страной и народом.

PS. Азербайджан по итогам операции в Карабахе объявил о своих официальных потерях

Убито – 192
Ранено – 512

В целом, за день с хвостиком боевых действий, остатки армии НКР смогли оказать сопротивление, но в условиях, когда режим Пашиняна сдал НКР, долго так они сражаться конечно же не могли, в условиях количественного и качественного превосходства азербайджанской армии, которая в данном случае вполне уже могла обходиться без помощи Турции.

Источник: Colonel Cassad


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