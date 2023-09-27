 

Скандалы: Супруга напоказ

27.09.2023, 14:30, Разное
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Как украинская вебкамщица женила на себе комика Славу Комиссаренко

Белорусский комик Слава Комиссаренко, прославившийся в России, попал в скандальную историю с женитьбой на украинской вебкамщице и эскортнице Юлии Шашковой, в Сети известной под ником camwoman. Теперь юморист грустит и подумывает о разводе. Как было дело?

История с похождениями супруги раскрутилась аккурат после того, как счастливый молодожён выложил свадебные фотографии у себя в «Инстаграме»*. Однако вместе с поздравлениями подписчики стали распространять скриншоты со стримов Шашковой времён её работы в сфере интернет-интима.

Поначалу комик заявлял, что его, дескать, прошлая жизнь жены не трогает, но вскоре удалил свадебные снимки из аккаунта и написал печальный пост о том, что Юлия его обманула, даже когда он спросил её о подлинности материалов.

 Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнёру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это всё вскроется. Да, сказать о таком непросто, страшно и вообще как будто невозможно, но ещё страшнее, когда твой муж узнаёт об этом из Интернета посреди вашего медового месяца, — подвёл черту под отношениями Комиссаренко.

По некоторым данным, свадьба комика с вебкамщицей состоялась 12 сентября. По сути, брак продержался всего две недели.

Комик не стал скрываться от скандала и выступил со своей версией произошедшего. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / slavakomissarenko

Вебкамиссаренко

Как выяснил Лайф, супруга Комиссаренко — 26-летняя Юлия Шашкова — родом из Камышевахи — посёлка городского типа, расположенного в Ореховском районе Запорожской области. Сейчас он расположен на подконтрольной Украине территории недалеко от линии фронта — до неё километров 25 по прямой.

Девушка познакомилась с комиком в Киеве на одном из его выступлений. Злые языки утверждают, что Шашкова очень хотела выбиться в люди и целенаправленно искала себе подходящего жениха, а в ожидании претендента коротала время в пошлых переписках с мужчинами и за съёмками секс-контента на специализированных сайтах под псевдонимом Ариель.

Как следует из сохранённых пользователями скриншотов, девушка любила погулять. Фото © t.me / fsnonline

После того как правда о прошлом Шашковой вскрылась, девушка закрыла все свои аккаунты в соцсетях и открыла телеграм-канал, в котором восторгается актёром Райаном Гослингом и предлагает покупать её нижнее бельё.

 Раз уж такая фигня случилась, может, фамилию поменять на Вебкамиссаренко? — пошутила камвумен после случившегося.

После скандала Юлия Шашкова закрыла доступ к своему аккаунту в «Инстаграме» и удалила страницы в других соцсетях. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cam.woman

По Интернету ходят слухи, что Шашкова сделала несколько пластических операций. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cam.woman

Откуда взялся Слава Комиссаренко

Комиссаренко 38 лет, он уроженец Минска, родился в интеллигентной семье преподавателей. Учился в Белорусском государственном экономическом университете на факультете промышленного маркетинга и коммуникаций, но по его окончании работать по профессии не стал, а уехал в Москву строить карьеру комика.

Здесь он в качестве конкурсанта участвовал в различных юмористических телешоу и в конце концов стал постоянным участником программы Stand up. В Москве стендапер селился поближе к центру, его можно было встретить по двум адресам: на проспекте Мира и в арбатских переулках — а именно в Малом Николопесковском.

Периодически его видели за рулём тёмно-серого паркетника Infinity QX60, зарегистрированного на жену друга и коллеги по стендап-сцене Алексея Щербакова Елену.

Почему комик бежал из Белоруссии

По некоторым данным, Комиссаренко недавно получил гражданство России, однако в открытых источниках информацию об этом Лайф не нашёл. Известно, что у него российские ИНН и ИП, зарегистрированные в Москве. Впрочем, резон получить российский паспорт у комика был: летом 2020 года, когда после президентских выборов в Белоруссии начались беспорядки, комик публично выступал против победившего на них Александр Лукашенко.

Он резко шутил над главой республики со сцены, а также критиковал в интервью либеральным блогерам и журналистам, зачастившим к нему на разговор по следам белорусских событий. В итоге, как заявлял сам комик, он стал невъездным на родину и опасался преследования со стороны белорусских правоохранительных органов.

Кстати, тревога по поводу своего возможного задержания ярко проявилась во время одного из его концертов. Некий зритель из зала взял в руки микрофон и, чеканя текст, зачитал Комиссаренко обвинение в экстремизме от имени КГБ РБ. Слушая заготовку, комик заметно изменился в лице и выдохнул лишь после того, как говоривший перевёл свою речь в шутку. Ещё какое-то время он молчал, собираясь с мыслями, и в итоге поблагодарил зал за то, что это было понарошку.

В январе 2022 года стендапер уехал из России, посчитав, что белорусские спецслужбы доберутся до него и в Москве. А 24 февраля в соцсетях разразился заукраинскими постами с жовто-блакитными флагами. Выяснилось, что комик осел в Киеве, где, кстати, и познакомился со своей будущей женой.

После этого недолго пожил в соседней Польше, откуда безуспешно подавал документы на ВНЖ в разных странах Европы. Интересно, что ни Польша, ни Германия, ни Испания не предоставили убежища опальному белорусу. Немецкий консул даже якобы заявил комику, что на родине тот будет в безопасности. В итоге ПМЖ ему предоставили только в Турции — местные власти приютили беглеца на год.

Всё это время Комиссаренко жил на заработанное от концертной деятельности, на эти же деньги и катал свою невесту по всему миру: пара побывала в Чехии, Великобритании, Турции, Индонезии, Италии, США и Нидерландах. Молодые люди поженились в Черногории и сразу после этого улетели на Мальдивы, где и случился скандал.

После начавшегося скандала комик удалил свадебные фото со своей страницы. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / slavakomissarenko

Где будет жить комик после скандала

В начале этого года Комиссаренко наконец получил вид на жительство в США — туда он подавал документы на Talent Visa — визу талантов, которую выдают коммерчески перспективным претендентам на жительство в Америке.

Получить её непросто: подающий документы на визу должен доказать американскому правительству, что он обладает выдающимися способностями. Например, он может быть лауреатом национальных или международно признанных премий или наград, автором научных статей или публикаций в крупных СМИ.

При этом на территории Штатов у кандидата должна быть приглашающая сторона — прямой работодатель или агент, представляющий потенциального работодателя. Лишь по его представлению будут рассматриваться документы.

Согласно данным СПАРК, в России у Комиссаренко осталось действующее ИП с деятельностью в сфере исполнительских искусств, а также производства аудио- и видеоконтента. Фото © spark-interfax.ru

Возможно, с этим белорусу мог помочь его коллега по стендапу, беглый комик Данила Поперечный, недавно осевший в Лос-Анджелесе. В последнее время воронежский стендапер зачастил в аккаунты Комиссаренко и лайкает практически каждый его пост. Не стал исключением и последний из них — с откровением о несложившейся семейной жизни.

*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Лайф”


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