Внучка Людмилы Гурченко назвала стоимость ее секретной дачи

Ранее здесь, в деревне Глаголево, собирались сделать музей,

посвященный памяти великой советской актрисы, однако от этой идеи решено было

отказаться. В эфире программы Пятого канала “Светская хроника” внучка Людмилы

Гурченко рассказала, по какой причине дача выставлена на продажу, а также по

какой причине артистка скрывала ее наличие от родных.

Людмила Марковна очень любила тишину и покой, и лишь на даче

в Глаголево могла в полной мере насладиться одиночеством, которого ей в жизни

так не хватало — именно поэтому лишь после ее смерти родные узнали о том, что

это место в принципе существует. Ушедшая 12 лет назад Гурченко завещала дом

своей дочери Марии. После ее смерти владелицей участка стала Елена Королева.

Относительно недавно внучка Людмилы Гурченко оглашала планы

превратить эту дачу в музей памяти актрисы, однако сейчас собирается ее продать

— по некоторым данным цена составляет 16 миллионов рублей. И если кто-то

думает, что Людмиле Марковне принадлежала шикарная усадьба с большим участком,

то сильно ошибается: такую сумму Елена Королева запросила за десять соток, на

котором располагается ветхий домик.

Учитывая, что с практической точки зрения это имущество

имеет довольно мало ценности, то вероятнее всего, что покупатель просто снесет

дом Людмилы Гурченко. Некоторые деятели искусств уже осудили действия внучки, в

частности, актриса Ангелина Миримская полагает, что туда с удовольствием бы

приходили поклонники народной артистки.

Однако Королева не собирается посыпать голову пеплом и

настаивает, что имеет полной право на продажу имущества — лишних средств, по ее

словам, у Елены нет. Что ж, закон действительно на ее стороне, так что музею

имени Гурченко, судя по всему, здесь не бывать. Возможно, оно и к лучшему: это

место действительно останется местом единения Людмилы Марковны.