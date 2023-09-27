Внучка Людмилы Гурченко назвала стоимость ее секретной дачи
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Ранее здесь, в деревне Глаголево, собирались сделать музей,
посвященный памяти великой советской актрисы, однако от этой идеи решено было
отказаться. В эфире программы Пятого канала “Светская хроника” внучка Людмилы
Гурченко рассказала, по какой причине дача выставлена на продажу, а также по
какой причине артистка скрывала ее наличие от родных.
Людмила Марковна очень любила тишину и покой, и лишь на даче
в Глаголево могла в полной мере насладиться одиночеством, которого ей в жизни
так не хватало — именно поэтому лишь после ее смерти родные узнали о том, что
это место в принципе существует. Ушедшая 12 лет назад Гурченко завещала дом
своей дочери Марии. После ее смерти владелицей участка стала Елена Королева.
Относительно недавно внучка Людмилы Гурченко оглашала планы
превратить эту дачу в музей памяти актрисы, однако сейчас собирается ее продать
— по некоторым данным цена составляет 16 миллионов рублей. И если кто-то
думает, что Людмиле Марковне принадлежала шикарная усадьба с большим участком,
то сильно ошибается: такую сумму Елена Королева запросила за десять соток, на
котором располагается ветхий домик.
Учитывая, что с практической точки зрения это имущество
имеет довольно мало ценности, то вероятнее всего, что покупатель просто снесет
дом Людмилы Гурченко. Некоторые деятели искусств уже осудили действия внучки, в
частности, актриса Ангелина Миримская полагает, что туда с удовольствием бы
приходили поклонники народной артистки.
Однако Королева не собирается посыпать голову пеплом и
настаивает, что имеет полной право на продажу имущества — лишних средств, по ее
словам, у Елены нет. Что ж, закон действительно на ее стороне, так что музею
имени Гурченко, судя по всему, здесь не бывать. Возможно, оно и к лучшему: это
место действительно останется местом единения Людмилы Марковны.
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