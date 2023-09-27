 

Будем прощаться: Федор Бондарчук покидает Москву

27.09.2023, 14:02, Новости дня
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Известный российский кинорежиссер собрался довольно далеко — он планирует визит в Челябинск на особое событие. Федор Бондарчук приглашен на закрытый показ картины “Повелитель Ветра”, с которой непосредственно связан.

Мероприятие жена местного губернатора анонсировала на своей странице в социальной сети — сеанс состоится 3 октября в кинотеатре “Победа”, сообщает URA.RU. Кинолента посвящена прославленному российскому путешественнику Федору Конюхову.

Что ж, москвичи, будем прощаться с главным продюсером картины, которым выступил Федор Бондарчук. На спецпоказе в Челябинске его появление дорогого стоит, ведь также артист активно принимал участие в съемках, исполнив самую значительную роль первого плана.

Помимо звездного мужчины, на уральском мероприятии будут присутствовать и другие прославленные личности. В числе гостей числятся режиссер-постановщик “Повелителя ветра” Игорь Волошин, а также кинорежиссер Сергей Мирошниченко и продюсер и актер Дмитрий Табарчук.

Премьера картины намечена на 5 октября 2023 года. Кроме Федора Бондарчука, в ней снялись Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский и другие известные российские актеры.

О том, что планируются съемки фильма о путешественнике Конюхове, сообщили еще в 2018 году на презентации Фонда кино — Федор Бондарчук подчеркивал, что лично собирается выступить в качестве режиссера картины. Однако, впоследствии планы по какой-то причине поменялись, и в начале прошлого года, когда началась подготовка к съемочному процессу, режиссером объявили Игоря Волошина.

В 2016 году Федор Конюхов поставил мировой рекорд, в одиночку обогнув Землю на воздушном шаре за 11 суток. В ходе своего кругосветного путешествия он попал в ураган, в котором выжил без связи и сна — на основе этих событий и снят фильм “Повелители ветра”, образ путешественника примерил на себя Федор Бондарчук.


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