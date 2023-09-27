Мнение: Кого предала Исинбаева?

Недоумеваю, почему снова разгорается скандал вокруг двукратной Олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой и ее места жительства? Почему, вдруг, очнулась глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и посоветовала Исинбаевой закрыть рот и «жить в своей Испании»? И добавила: «Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаешь» (отсюда).

Почему, вдруг, встрепенулась заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, призвавшая Исинбаеву объясниться после слов Вяльбе о предательстве родины?

Еще в июле писал, что Елена Исинбаева «была, есть и будет Великой российской спортсменкой. Которая дважды выиграла Олимпийское золото, установила 30 мировых рекордов, выиграла 7 чемпионатов мира, 2 чемпионата Европы, Кубок мира. Ей до сих пор принадлежит мировой рекорд в женских прыжках с шестом – 5.06 см. Уже 11 лет никто в мире не может прыгнуть выше!».

И поэтому она имеет право и может позволить себе жить там, где хочет. Хоть в родном Волгограде, хоть на Канарских островах.

Вяльбе и Журова, конечно, тоже Великие спортсменки. Но имеют ли они право осуждать кого бы то ни было за то, что человек живет там, где хочет жить? Нет, не имеют. А если очень неймется, пусть ругают российских чиновников и политиков, чьи дети и родственники окопались в США и Европе… Или это чревато?

Фотография Елены Исинбаевой отсюда

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