Мнение: О конфузе для Зеленского… Придётся извиняться перед русскими?

Вынесенный в заголовок вопрос взят не с потолка. Скандал вышел громкий, на весь мир. Из-за него председатель парламента вынужденно ушёл в отставку, от премьер-министра общественность вовсю требует извинений, ну а украинский президент Владимир Зеленский рыжий что ли? Тем более, что вся эта неловкая ситуация вышла во многом из-за него.

Но начать придётся издалека во всех смыслах.

Западные СМИ говорят, что визит Владимира Зеленского в Канаду после провала окончания встреч в Вашингтоне был спонтанным. Возможно, этим объясняется конфуз в канадской Палате общин, когда желание потрафить заморскому гостю в условиях дефицита времени на подготовку вылилось в… чествование бывшего эсэсовца. На заседание, где перед собравшимися должен был выступить украинский лидер, спикер палаты Энтони Рота пригласил 98-летнего этнического украинца Ярослава Хунку (или, в другой транскрипции — Гунько), которого представил как «героя» и «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». После чего последовали бурные аплодисменты, переходящие в овацию. К ним присоединился и президент Украины.

Но очень быстро выяснилось, что Ярослав Хунка «боролся за украинскую независимость» в составе печально известной дивизии СС «Галичина», от которой открестился даже такой одиозный персонаж, как Степан Бандера. А поступил «герой» в это подразделение Vaffen-SS добровольцем ещё в 1943 году c намерением уничтожать «звірів у людській подобі з червоною зіркою на лобі». Однако судя по историческим фактам, главным «достижением» этого украинского подразделения воск СС стало уничтожение безоружных русских, евреев и поляков в ходе карательных операций эсэсовцев на оккупированных немцами территориях #СССР и Польши. Впрочем, в 1980-х, кажется, в бытность на посту канадского премьер-министра Пьера Трюдо, отца нынешнего главы правительства Джастина Трюдо, власти страны, отказавшись принимать документальные свидетельства многочисленных преступлений «Галичины» от Советского Союза и ПНР, сочли, что «доказательств недостаточно». Хотя, по чести, «добровольческие» формирования СС (как, впрочем, и вся СС как структура) признаны Нюрнбергским трибуналом преступными организациями. И с этим спорить бессмысленно.

Как бы то ни было, овации бывшему эсэсовцу вызвали международный скандал. В ООН осудили эту акцию, России, Беларусь и Польша направили ноты протеста в Оттаву, еврейские организации по всему миру тоже не остались в стороне. В итоге оскандалившийся спикер Энтони Рота, поначалу надеявшийся отделаться формальными извинениями со ссылками на «незнание вопроса», был вынужден подать в отставку. Канадская оппозиция подняла волну критики Джастина Трюдо, а сам он также выразил сожаление.

И лишь Владимир #Зеленский — пока в стороне. Молчит, как воды в род набрал. Мол, «не знал» или «не понял», кого мне представили. Канадцы, дескать, виноваты: сказали — ветеран, а каких войск — не уточнили. Любой в общем поступил бы также. Хотя какое тут может быть «не понял», когда яснее ясного прозвучало «воевал против русских». Ведь не на пляже «Сорд» под Сент-Обен-сюр-Мер в Нормандии наверняка, да?

Так что как ни крутись, а всё равно нехорошо получилось, верно?

Потому извиняться рано или поздно придётся. Вон, канадский спикер тоже «не знал», а потом таки подал в отставку.

Потому придётся извиняться-то. Перед поляками, белорусами, словаками, евреями — где там ещё была замешана «Галичина»?

И значит, извиниться перед русскими нужно будет тоже?

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