 

DigiTimes Research: во втором квартале 2023 года мировые продажи планшетов упали на 5%

27.09.2023, 13:40, Разное
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Во втором квартале 2023 года объем мировых поставок планшетов снизился на 5%, составив 28,09 млн устройств, пишет аналитическая фирма DigiTimes Research. Этот падеж был замечен в сравнении с предыдущим кварталом.

На планшеты с 10-дюймовыми дисплеями пришлось почти 70% от общего объема поставок во втором квартале. Это произошло в связи с тем, что Apple и другие крупные производители рассматривают этот размер экрана как эталонный. Однако, согласно DigiTimes, в третьем квартале некоторые бренды планируют перейти к выпуску планшетов меньшего размера, что приведет к снижению доли 10-дюймовых планшетов.

Аналитики ожидают, что Apple представит новый 7-дюймовый планшет до конца 2023 года, вероятно, это будет седьмое поколение iPad mini.

В третьем и четвертом кварталах 2023 года рынок планшетов, вероятно, продемонстрирует рост, однако он будет связан с сезонными предрождественскими и предновогодними распродажами и, следовательно, будет нестабильным. В начале 2024 года ожидается сокращение рынка планшетов.


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