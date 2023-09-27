Мнение: Я рузский! Бойко-Великий в кольце врагов



Бойко среди своей паствы

Тут, я смотрю, вот-вот посадят одиозного подмосковного бизнесмена Василия Бойко-“Великого”, основателя той самой компании “Рузское молоко”.

“Прокурор запросил десять лет колонии Бойко-Великому… Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). По версии следствия, с 2013 по 2018 г. подсудимые вместе с экс-руководителем московского филиала банка ООО «КБ «Кредит Экспресс» Еленой Чуевой похитили в банке более 190 млн руб” (Ведомости).

У меня – ноль симпатий к этому странноватому, если не сказать больше, “православному предпринимателю”, который внедрял у себя в компании “духовный дресс-код” (то есть запрещал женщинам ходить в брюках), записал в “Правилах компании”, что все сотрудницы, совершившие аборт, подлежат немедленному увольнению, обязывал сотрудников проходить “Курс православной культуры” опять же под угрозой увольнения, и даже требовал, чтобы все сотрудники, состоящие в браке, проходили “обряд венчания” (!) в православной церкви (иначе опять же – обоих на выход).

Тем не менее, объективности ради, обвинение выглядит явной “заказухой”. Бойко якобы обворовал аж на 190 млн. рублей некий банчок – то есть, попросту говоря, брал в нем кредиты на протяжении 5 лет на эту сумму. Смотрим: обкраденный банк – из Ростова, а ЦБ отозвал у него лицензию еще в 2018 году. Руководителя московского филиала банка, видимо, заставили дать показания на Бойко – поэтому дело Чуевой шло в особом порядке, и ей дали “всего” 3 года.

Заинтересовался я делом: оказывается, Бойко-то арестовали еще в 2019 году; он, получается, “в досудебном порядке” уже 4 года сидит?! Но и это не конец. Василия Бойко уже успели однажды… оправдать! О как! В 2020 году случилось натуральное чудо:

“РБК. Август, 2020. Суд прекратил дело о преступном сообществе (ст. 210 УК) в отношении владельца «Рузского молока» Василия Бойко-Великого из-за недавних изменений в законодательстве, не допускающих преследования предпринимателей”.

Каково?! Вот где либерализм! “Рузский районный суд Московской области прекратил уголовное дело в отношении бизнесмена Василия Бойко-Великого, которого обвиняли в создании преступного сообщества (ст. 210 УК), нескольких эпизодах мошенничества (ст. 159), фальсификации доказательств (ч. 3 ст. 303) и легализации имущества (ст. 174.1)”

Какая борьба… А вы говорите – шахматы. Вот где шахматы! И далее из той, старой статьи на РБК, выясняем главное – из-за чего вообще сыр-бор: “Речь идет о деле, которое расследовалось с 2006 года. Следствие считало, что Бойко-Великий решил в 2003 году «путем обмана незаконно приобрести право собственности на земельные доли бывших членов и работников социальной сферы реорганизованных совхозов Рузского района Московской области и их наследников». Участники преступного сообщества, которое, как предполагалось, создал бизнесмен, незаконно приобрели право собственности на земельные доли реорганизованных совхозов на общую сумму более 347 млн руб”.

Ну вот всё и прояснилось. Борьба идет, как можно было бы догадаться, вовсе не за сохранность средств обанкротившегося еще 6 лет назад мелкого регионального банчка. Схватка из-за того самого “Рузского молока”. Поскольку, как мы знаем из классиков, “все крупные состояния нажиты преступным путем”, “Рузское молоко”, понятно, не исключение. И на успешное агропредприятие с полусумасшедшим владельцем “родом из 90х” появились другие претенденты. Попробую угадать с трех раз: наверно, какие-то менты, а то феэсбешники.

Дело завели почти сразу – в 2006 году, на какое-то время Бойко еще тогда, в “нулевые”, даже посадили – но он сумел вырваться из узилища и даже впрямь начать делать это самое “Рузское молоко”.

Ок, зашли еще раз. В 2019 возбудили новое дело “о создании ОПС”, опять сумели посадить – но бойкий противник абортов и тут не подкачал, благо дело-то рассматривалось в его “родном” Рузском суде. Во-первых, как меланхолично констатирует РБК, “Всего в деле было 12 фигурантов, из которых двое умерли во время следствия”. Кто помог этим несчастным? Те, кто хотел сохранить православные молочные фермы у себя – или те, кто хотел наложить на них лапу? Ну а во-вторых – мы знаем: феерическое “прекращение дела в связи с необходимостью защиты предпринимателей”. Накося, выкусите! Казалось бы, Бойко великий нанес сокрушающий удар.

(честное слово, пока писал, волей-неволей начал как-то даже сочувствовать сумасшедшему “православному” прохиндею в его борьбе против Левиафана!)

Но нет. Не тут-то было. Не могу посмотреть – сумел ли Бойко хотя бы ненадолго выйти на свободу после своей пирровой победы в Рузском суде? Похоже, что нет, поскольку новое дело, уже с финансовыми формулировками, завели еще раньше.

Словом, победа ничем Бойко не помогла. Дополнительная ирония заключается в том, что Бойко-то… член совета директоров бывшего ростовского банка “Кредит-Экспресс”! Т.е., судя по всему, это вообще был его банк. Православного предпринимателя обвинили в том, что он крал у самого себя! Что ж – узнаём специфический ментовской юморок. И за эту “кражу” он получит сейчас 10 лет. Кроме того – его уже признали банкротом.

Что-то подсказывает, что по итогу “социальные паи бывших колхозов и совхозов” не вернут их бывшим владельцам. А просто у “Рузского молока” появится новый хозяин. Думаю, в танкистской форме и при погонах. Время такое – не для православных романтиков.

Я, собственно, обратил внимание на это дело только из-за его занятной православной специфики. Было в России два ярко выраженных именно православных предпринимателя – “православный банкир” Сергей Пугачев и вот “православный молочник” Бойко-Великий. Первый сейчас в изгнании, аки Герцен шлет из-за границы разоблачительные ролики про Путина, второй – того гляди поедет в Сибирь варежки шить. А, был же еще третий, самый оголтелый – “православный фермер” Герман Стерлигов. Этот вроде и вовсе сгинул – рванул за истинным православием куда-то на Юга… куда же? Да как бы и не в Нагорный Карабах, кстати! Будет там сейчас, стало быть, проповедовать православие среди азербайджанцев, интересно, надолго ли его хватит.

Я к тому, что как-то не любят в России православных. Хотя казалось бы…