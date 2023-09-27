 

Рупор кремлевской пропаганды: Второй показатель после Италии

27.09.2023, 13:35, Разное
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Одна детель – это сербы появились на тех территориях, где когда-то плодились императоры Римской Империи в провинциях Паннония и Мезия, где тогда жили совсем другие народы, в частности иллирийцы. Большое кол-во императоров отсюда было обусловленно тем, что Римская Империя держала в этих провинциях много легионов, опираясь на поддержку которых часть из указанных императоров в итоге и проходило к власти, особенно во время гражданских войн и "солдатских переворотов",

Источник: Colonel Cassad


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