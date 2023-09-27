 

Ксения Собчак заявила о своём выдвижении на пост губернатора Петербурга в 2024 году

27.09.2023, 13:33, Разное
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Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак объявила о планах принять участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга, которые должны состояться 8 сентября 2024 года.

Дочь первого мэра Северной столицы уже подготовила предвыборную программу – в случае победы Собчак обещает в течение года навести порядок в коммунальной сфере, а также «вернуть Петербургу былой имперский блеск».

– Я никогда не отделяла себя от Петербурга, поэтому мне больно видеть, что происходит в моём родном городе. Убеждена, что нашей любимой Северной Пальмире нужен современный и молодой руководитель, я готова взять на себя ответственность и сделать Петербург снова великим, – написала политик в своём Telegram-канале.

По информации «Ведомостей», Собчак будет выдвинута на пост губернатора от партий «Новые люди» и «Гражданская инициатива», а финансирование кампании возьмут на себя «несколько крупных петербургских бизнесменов».

– Если всё сделать по уму, то у неё есть все шансы выиграть выборы, ибо по социологии у неё уже есть 15-20 % голосов. Она родилась в Ленинграде, многие с теплом вспоминают её отца, да и вообще есть спрос на новые лица в политике, – рассказал источник издания в администрации президента.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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