 

Названы три города Подмосковья с самой дорогой стоимостью аренды земли

27.09.2023, 13:00, Новости дня
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При этом средняя стоимость аренды до 500 тысяч рублей за сотку земли в год наблюдается в Наро-Фоминске и Дубне, а также в Пушкинском, Одинцовском и Богородском городских округах.

С начала года в Подмосковье в ходе торгов было арендовано более 200 гектаров земли под строительство домов. Среди влияющих на спрос факторов выделяются близость к крупным городам, транспортная и социальная инфраструктура.

Отмечается, что процедура участия в торгах проста и включает поиск объекта, осмотр участка, получение электронной подписи, регистрацию на официальном сайте торгов, подачу заявки и задатка.

Желающие могут найти доступные земельные участки на портале ЕАСУЗ Московской области.


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