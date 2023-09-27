Названы три города Подмосковья с самой дорогой стоимостью аренды земли
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При этом средняя стоимость аренды до 500 тысяч рублей за сотку земли в год наблюдается в Наро-Фоминске и Дубне, а также в Пушкинском, Одинцовском и Богородском городских округах.
С начала года в Подмосковье в ходе торгов было арендовано более 200 гектаров земли под строительство домов. Среди влияющих на спрос факторов выделяются близость к крупным городам, транспортная и социальная инфраструктура.
Отмечается, что процедура участия в торгах проста и включает поиск объекта, осмотр участка, получение электронной подписи, регистрацию на официальном сайте торгов, подачу заявки и задатка.
Желающие могут найти доступные земельные участки на портале ЕАСУЗ Московской области.
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