 

Все спектакли отменили: куда пропала Боярская?

27.09.2023, 12:59, Новости дня
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Сегодня 27 сентября должны были состояться две театральные
постановки с участием звезды российского театра и кино. Было
запланировано, что актриса Елизавета Боярская сыграет в проектах МДТ “Братья Карамазовы” и “Три
сестры”.

Но спектаклей в этот день у нее не будет. Возможно, и последующие
постановки с популярной брюнеткой будут перенесены.

В последнее время актриса редко мелькает в интернет-пространстве.
В своих соцсетях она мало внимания уделяет поклонникам. Почти на два месяца знаменитость была вынуждена
отказаться от запланированных дел. В чем причина и почему все спектакли
отменили: куда пропала Елизавета Боярская?

Артистка не
выходит на сцену по причине заболевания, – сообщает Пятый канал. Как выяснилось,
актриса находится на больничном. Сейчас она придерживается режима самоизоляции
и набирается сил. Тест подтвердил наличие у Боярской коронавируса.

Вторая волна
ковида вместе с нестабильной питерской погодой, видимо, дали о себе знать.
И дочь Михаила Боярского подхватила заразу.

Актриса призналась,
что чувствует себя хорошо и идет на поправку. Также она сообщила, что скоро
планирует выходить на работу. Когда это произойдет — Елизавета Боярская не уточнила.

Поклонники ждут
возвращения звезды на сцену и надеются, что в самом ближайшем будущем
произойдет чудесное восстановление сил актрисы. Все-таки Елизавета Боярская полюбилась широкому кругу зрителей и является долгожданной персоной на торжественных мероприятиях.


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