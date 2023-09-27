Все спектакли отменили: куда пропала Боярская?

Сегодня 27 сентября должны были состояться две театральные

постановки с участием звезды российского театра и кино. Было

запланировано, что актриса Елизавета Боярская сыграет в проектах МДТ “Братья Карамазовы” и “Три

сестры”.

Но спектаклей в этот день у нее не будет. Возможно, и последующие

постановки с популярной брюнеткой будут перенесены.

В последнее время актриса редко мелькает в интернет-пространстве.

В своих соцсетях она мало внимания уделяет поклонникам. Почти на два месяца знаменитость была вынуждена

отказаться от запланированных дел. В чем причина и почему все спектакли

отменили: куда пропала Елизавета Боярская?

Артистка не

выходит на сцену по причине заболевания, – сообщает Пятый канал. Как выяснилось,

актриса находится на больничном. Сейчас она придерживается режима самоизоляции

и набирается сил. Тест подтвердил наличие у Боярской коронавируса.

Вторая волна

ковида вместе с нестабильной питерской погодой, видимо, дали о себе знать.

И дочь Михаила Боярского подхватила заразу.

Актриса призналась,

что чувствует себя хорошо и идет на поправку. Также она сообщила, что скоро

планирует выходить на работу. Когда это произойдет — Елизавета Боярская не уточнила.

Поклонники ждут

возвращения звезды на сцену и надеются, что в самом ближайшем будущем

произойдет чудесное восстановление сил актрисы. Все-таки Елизавета Боярская полюбилась широкому кругу зрителей и является долгожданной персоной на торжественных мероприятиях.