 

В Telegram появились подозрительные боты, продающие голоса

27.09.2023, 12:35, Разное
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В мессенджере Telegram появились подозрительные чат-боты, которые предлагают голоса для активации историй в каналах. Киберэксперт Евгений Егоров из компании F.A.С.С.T. предупреждает, что это может быть связано с интернет-мошенничеством.

На прошлой неделе в Telegram-каналах была введена функция публикации историй. Однако, чтобы активировать эту функцию, каналу необходимо получить определенное количество “бустов” или голосов от подписчиков с премиум-аккаунтами. Сразу после этого появились чат-боты, предлагающие приобрести “бусты” в больших объемах.

Для совершения сделки, боты не требуют данные банковских карт, они просят осуществить перевод. Однако, как пояснил Егоров, пользователи не имеют никаких гарантий того, что после перевода им будут предоставлены “бусты”, их деньги могут быть просто утрачены. Важно отметить, что у этих ботов нет никакой формы обратной связи, и они не предоставляют контактную информацию о владельцах.

Согласно данным, средняя цена за один голос в таких ботах составляет 180-190 рублей.


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