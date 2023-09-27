 

Собянин: Туристическая отрасль Москвы практически полностью восстановилась

27.09.2023, 11:55, Новости дня
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Московская туристическая индустрия практически полностью восстановилась после пандемии. Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что за летний сезон 2023 года Москву посетили 7,1 миллиона туристов, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2022-го. С экскурсионными целями в городе побывали 4,6 миллиона человек.

“В общей сложности за июнь-август в городе побывали почти 12 млн путешественников, что на 35% превосходит прошлогодние показатели”, – уточнил Собянин.

В основном в Москву приезжают жители других регионов России. При этом за первые шесть месяцев текущего года столицу посетил почти миллион иностранных туристов.

Среди стран дальнего зарубежья лидером стал Китай. Также Москвой активно активно интересуются туристы из Ирана, Турции, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов.

Собянин подчеркнул, что туризм вносит большой вклад в развитие экономики Москвы. Расходы путешественников в 2023 году превысили 370 миллиардов рублей, что на 27% больше, чем летом 2022-го.

“Объем поступлений в бюджет Москвы достигнет 51 млрд рублей. На эти деньги можно построить порядка 15 новых детских садов и школ”, – указал мэр.

Мэр обратил внимание, что столица привлекает туристов насыщенной культурной жизнью. Еженедельно в городе проходит около 350 мероприятий, а каждый вечер – более 50. Кроме того, Москва развивает детский туризм.

Собянин ранее сообщил, что Москва вошла в первую десятку мировых мегаполисов по инновационной привлекательности. Российская столица заняла второе место по количеству технопарков.


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