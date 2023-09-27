 

Нестареющая Равшана Куркова поделилась секретом на миллион

27.09.2023, 11:55, Разное
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Звезда российского кино Равшана Куркова, известная по фильмам “Про
любовь”, “Детки напрокат”, “Барвиха” и другие,
в свои 43 года
выглядит как 30-летняя модель.

Удивительно при этом, что у актрисы два маленьких ребенка
и насыщенный рабочий график. Хотя Куркова и призналась в интервью Пятому каналу,
что быть работающей мамой не слишком удобно. С детьми знаменитости помогают близкие люди.

Актриса в 40 лет родила первого ребенка. Мальчика назвала
Гаспаром и показала его лишь через год после рождения. Видимо, молодая мама
решила не торопить события исходя из личного опыта: в 2008 году она потеряла ребенка
в браке с Семеном Курковым.

А сейчас Равшана воспитывает еще и полугодовалую дочь по
имени Самира. И если отца первого ребенка прославленная актриса назвала, то имя папы дочери
Куркова до сих пор не рассекретила.

Однако оставаться в такой прекрасной форме в возрасте за
сорок и с двумя детьми может далеко не каждая женщина. Как же это удается восточной красавице?

Нестареющая Равшана Куркова поделилась секретом на миллион:
ее лучшее лекарство против морщин – это любовь, в которой она купается ежедневно и
уважительное отношение к организму.

Под “уважительным отношением” Равшана Куркова имеет в виду
спорт – это йога и зал. Также, по признанию актрисы, что для нее очень важно правильное питание.


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