 

Князь Манилов сообщил о начале строительства скоростного тракта, который соединит крупнейшие города Чухонского края

27.09.2023, 11:33, Разное
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Министр зодчества, князь Василий Сергеевич Манилов запустил в работу фабрику битума, тем самым дав сигнал о начале возведения скоростного тракта, призванного установить прямое автомобильное сообщение между крупнейшими городами Чухонского края****. 

«После длительных обсуждений нам пришлось немного скорректировать проект: попервах мы хотели закатать Чухонское море в асфальт, но император настоял, чтобы был мост между Ревелем* и Александрополем**, а затем мы построим ещё мост до Стекольны***, а оттуда построим мост до Риги. А затем государь проедет по этим мостам на грузовике, а после этого пожалует мне новый кафтан», – поделился планами боярин.

Бюджет уникального проекта составит 2 миллиона рублей золотом и 4 миллиона серебром и ещё миллион целковых на откаты. Над возведением дорожных объектов будут трудиться около 100 тысяч батраков из Пруссии, Лотарингии, Мадьярии и Арабских Эмиратов, а также местные чухонцы. За доброкачественную работу иностранцам выдадут мешки с зерном, мукой и сушёными кузнечиками.  

Полностью работы рассчитывают завершить к 2050 году. В результате успешной реализации замыслов боярина Манилова будет решена многолетняя проблема транспортной доступности для жителей Северной и Южной Чухляндии.  

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*бывшая столица ликвидированной в 2027-м Эстонии 

**бывший Хельсинки, переименован в 2029-м году после вхождения Финляндии в состав Чухонского края

***бывший Стокгольм, переименован в 2030-м году после распада Швеции и вхождения в состав Чухонского края.

****Чухонский край – административно-территориальная единица Российской империи, образованная в 2026 году после деоккупации территорий Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции и Норвегии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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