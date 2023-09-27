Внук Пугачевой мечтает снова стать звездой, но не может: и вот почему

После переезда в Штаты старший внук

Пугачевой, по-видимому, перестал чувствовать себя звездой. “Работа в баре

за копейки” после окончания нью-йоркской киноакадемии, как признался

Никита Пресняков, здорово задела его творческое самоощущение. Парень намекнул,

что денег ему хватает. Но точно ли?

Внук Аллы Борисовны погрузился в спорт и

сейчас активно занимается скалолазанием, как пишет ОСН.

Вот такой неожиданный поворот. При этом несложно догадаться, почему Никита Пресняков

не торопится выходить на сцену.

В этом виде спорта нужно иметь хорошую

физическую подготовку и успевать восстанавливать силы. Когда при этом уделять

внимание пению, непонятно. Но это далеко не все, чем похвастался новоиспеченный

американец.

У сына Владимира Преснякова появилось еще

одно экстремальное увлечение – катание на Эндуро байках, сообщает телеканал “360”.

Вместе с этим Пресняков пробовал себя в

профессии режиссера музыкальных клипов. Работа, видимо, пришлась ему по душе,

но размаха не хватило: здесь не он главный герой, как раньше на российской

сцене, где у него была собственная рок-группа. Звездные гены дают о себе знать.

По признанию, внука Пугачевой, ему не хватает былых выступлений на сцене и

вокальных триумфов. Времена, когда он блистал на глазах у миллионов, остались позади.

Так сложилось, что внук Аллы Пугачевой мечтает снова стать

звездой, но не может. Очевидно, что на чужбине это не так просто. Там статус

“внук Пугачевой” и “сын Преснякова” ничего не значит.

Поэтому альтернатива очевидна: спорт стал занимать большее место в жизни Никиты

Преснякова, чем вокальное творчество.