Внук Пугачевой мечтает снова стать звездой, но не может: и вот почему
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После переезда в Штаты старший внук
Пугачевой, по-видимому, перестал чувствовать себя звездой. “Работа в баре
за копейки” после окончания нью-йоркской киноакадемии, как признался
Никита Пресняков, здорово задела его творческое самоощущение. Парень намекнул,
что денег ему хватает. Но точно ли?
Внук Аллы Борисовны погрузился в спорт и
сейчас активно занимается скалолазанием, как пишет ОСН.
Вот такой неожиданный поворот. При этом несложно догадаться, почему Никита Пресняков
не торопится выходить на сцену.
В этом виде спорта нужно иметь хорошую
физическую подготовку и успевать восстанавливать силы. Когда при этом уделять
внимание пению, непонятно. Но это далеко не все, чем похвастался новоиспеченный
американец.
У сына Владимира Преснякова появилось еще
одно экстремальное увлечение – катание на Эндуро байках, сообщает телеканал “360”.
Вместе с этим Пресняков пробовал себя в
профессии режиссера музыкальных клипов. Работа, видимо, пришлась ему по душе,
но размаха не хватило: здесь не он главный герой, как раньше на российской
сцене, где у него была собственная рок-группа. Звездные гены дают о себе знать.
По признанию, внука Пугачевой, ему не хватает былых выступлений на сцене и
вокальных триумфов. Времена, когда он блистал на глазах у миллионов, остались позади.
Так сложилось, что внук Аллы Пугачевой мечтает снова стать
звездой, но не может. Очевидно, что на чужбине это не так просто. Там статус
“внук Пугачевой” и “сын Преснякова” ничего не значит.
Поэтому альтернатива очевидна: спорт стал занимать большее место в жизни Никиты
Преснякова, чем вокальное творчество.
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