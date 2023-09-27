The Verge: Xiaomi анонсировала флагманы 13T и 13T Pro с камерами Leica

Компания Xiaomi представила два новых флагманских смартфона: 13T и 13T Pro, об этом пишет издание The Verge. Оба устройства, как и предыдущие флагманы Xiaomi, оснащены системой камер под брендом Leica. В каждом из смартфонов имеется 50-мегапиксельная основная камера с сенсором размером 1/1,28 дюйма, а также 50-мегапиксельный телеобъектив и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Фронтальная камера обладает разрешением 20 МП.

Внутри Xiaomi 13T Pro установлен процессор MediaTek Dimensity 9200 Plus, в то время как в 13T используется Dimensity 8200-Ultra. Оба смартфона оборудованы аккумуляторами емкостью 5000 мАч, причем 13T Pro поддерживает быструю зарядку мощностью до 120 Вт. Максимальная мощность зарядки для модели 13T составляет 67 Вт.

Оба устройства обладают 6,67-дюймовыми дисплеями с частотой обновления до 144 Гц, пиковой яркостью 2600 нит и разрешением 2712×1220 пикселей. Кроме того, оба смартфона имеют защиту от влаги и пыли по стандарту IP68.

Xiaomi 13T Pro предлагается в нескольких конфигурациях: с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти, а также с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Базовая версия Xiaomi 13T доступна с 8 или 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

Цены на Xiaomi 13T Pro начинаются от $790, а на Xiaomi 13T – от $669. Оба устройства уже доступны для покупки в Европе и Великобритании.