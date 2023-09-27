 

Назван способ избавить Волочкову от проблем с мужчинами и спиртным: и вот что это

27.09.2023, 9:45, Разное
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В этом году Анастасия Волочкова не сходила с заголовков прессы. Артистка умудрилась поссориться с дочерью накануне ее выпускного, перебрать просекко в эфире шоу Алены Жигаловой, а заодно регулярно комментировала проблемы с законом своих бывших возлюбленных.

С разницей в пару месяцев задержали сразу двух ухажеров Анастасии Волочковой – Дмитрия Дюрана и Сергея Кузнецова. Первого обвиняют в мошенничестве на сумму почти в 100 миллионов рублей, второго же арестовали за избиение супруги.

Таролог и биоэнергет Аллайя Русалина рассказала, почему в жизни балерины появляются такие проблемные кавалеры. Кроме того, экстрасенс поделилась способом избавить звезду от проблем с мужчинами и спиртным.

По словам эксперта, все беды в жизни Анастасии Волочковой из-за родового проклятия по отцовской линии и многочисленных порч от недоброжелателей. Именно это послужило тому, что в жизнь балерины попадают проблемные партнеры, и именно из-за этого, по мнению экстрасенса, у звезды есть склонность к алкоголю.

Таролог отметила, что порча, наведенная на Волочкову, очень давняя, до такой степени, что она уже встроилась в ДНК балерины. Единственный способ, которым можно помочь звезде – это сделать обряд так называемых похорон этой порчи. Делается он исключительно на кладбище, на могиле полной тезки Анастасии Волочковой. Экстрасенс говорит, что другого пути нет, и это единственный шанс на спасение.

Кроме того, таролог уточнила, что если Волочкова решится на ритуал по снятию порчи, то она больше никогда не должна посещать кладбище, на котором пройдет обряд. В противном случае порча вернется, и Волочкова может начать медленно спиваться. По словам экстрасенса, зависимость балерины может привести ее к более серьезным веществам, чем алкоголь.


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