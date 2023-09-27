 

Изменившийся Николай Дроздов светится от счастья на телеэкране: есть причина

27.09.2023, 9:45, Разное
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После долгого отсутствия гений науки наконец-то показался публике. Его увидели многочисленные фанаты в рекламном ролике на телеэкране. Ранее заслуженный журналист России отмечал, что такие съемки позволяют ему финансово помогать детям и внукам. А сам Николай Дроздов вместе с женой способен жить на обычную пенсию.

В начале года прославленный телеведущий долго занимался своим здоровьем. В январе оно вызывало у россиян небольшое беспокойство, но бесконечный позитив Дроздова и его положительный взгляд на мир успокоили народ и дали немало поводов улыбаться.

Состояние 85-летнего кумира россиян — просто сказка. Несмотря на возраст, Николай Дроздов быстро выздоравливает. В перерывах между процедурами он даже успел взять парочку рекламных проектов как для онлайн-сервисов, так и для других заказчиков.

В новом ролике мужчина выглядит вполне хорошо. Люди пишут, что лицо звезды светится от счастья на телеэкране, а от него так и льется нескончаемый поток харизмы. Однако изменения видны – он заметно стал стройнее.

Сейчас непревзойденный Николай Дроздов продолжает уделять время здоровью, несмотря на возвращение на экраны. В ближайшее время любимец россиян собирается в медцентр на полезные процедуры.

Ранее “Дни.ру” писали, что Николай Дроздов рассказал о комплексе дыхательных упражнений.


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