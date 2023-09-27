Орфографическая комиссия РАН рекомендовала писать «на Канаде» и «на США»

Учёный совет Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН утвердил список топонимов, который рекомендуется использовать с предлогом «на».

Согласно новым нормам, теперь академическими и литературными считаются формы «на Канаде», «на США» и «на Чехии».

– В этих странах существует большая украинская диаспора, которая в известной степени сформировалась из беглых нацистских преступников. Именно поэтому нужно использовать правильный предлог, чтобы сразу было понятно, о чём речь, – сообщил глава орфографической комиссии РАН Дмитрий Арделев.

В ближайшее время филологи планируют направить официальное обращение в Государственную думу с предложением ввести штрафы для журналистов и блогеров, которые в своей работе сознательно использую «устаревший предлог «в» при упоминании Украины, Канады, США и других недружественных государств с украинской диаспорой».

По замыслу учёных, таких авторов необходимо привлекать к административной ответственности и проводить с ними разъяснительную работу.

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