iPhone 15 Pro Max получил второе место в рейтинге DxOMark с оценкой 154 балла

Специалисты из DxOMark опубликовали подробный обзор фото- и видеоспособностей iPhone 15 Pro Max и присудили устройству второе место в рейтинге камерофонов.

Эксперты похвалили iPhone 15 Pro Max за улучшенный алгоритм HDR, признав его качество видеосъемки новым стандартом в индустрии. Они также выделили точность передачи оттенков кожи на фотографиях с людьми и отметили быстрое срабатывание затвора, а также значительное улучшение в зуме и режиме портретных снимков.

Однако эксперты выразили критику по поводу ограниченных возможностей зума стандартного фотомодуля, медленной работы ночного режима и появления шумов на фотографиях при плохом освещении.

В итоге iPhone 15 Pro Max получил в тесте DxOMark 154 балла, уступив всего на 2 балла лидеру рейтинга – Huawei P60 Pro. После него в списке DxOMark расположились Oppo Find X6 Pro (153 балла) и Honor Magic5 Pro (152 балла), занявшие четвертое и пятое места соответственно.