Минг-Чи Куо: в перегреве iPhone 15 Pro виноват титановый корпус

Аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо высказал свое мнение по поводу перегрева iPhone 15 Pro, а также указал на возможную причину этой проблемы. Он считает, что корпус из титана, использованный Apple, а также компромиссы, принятые при проектировании системы теплоотвода, могут быть причиной перегрева, а не процессор A17 Pro, который выполнен по новейшей трехнанометровой технологии.

Минг-Чи Куо утверждает, что Apple, возможно, сократила площадь рассеивания тепла в новой модели iPhone 15 Pro, чтобы уменьшить вес смартфона. Это, по его мнению, может вызвать проблемы с охлаждением устройства. Издание MacRumors также отмечает, что титановый корпус может негативно сказаться на процессе охлаждения гаджета.

Чтобы решить эту проблему, Apple, возможно, попытается выпустить обновление программного обеспечения, и самым очевидным решением в этом случае будет снижение производительности процессора A17 Pro.

Однако, по словам Минг-Чи Куо, если Apple не сможет справиться с проблемой перегрева, это негативно повлияет на продажи iPhone 15 Pro. Кроме того, MacRumors указывает, что количество жалоб на перегрев может увеличиться после выпуска требовательных игр, таких как Resident Evil Village и Death Stranding на iOS.