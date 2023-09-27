 

Что посадить около подъезда: украшаем городскую недвижимость

27.09.2023, 7:40, Разное
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Имея ресурсы и возможности, вырастить что-то возле подъезда довольно просто. Соседи останутся благодарны, ведь зеленые насаждения весной будут радовать глаз. Однако важно не ошибиться с выбором декоративной культуры — растения бывают прихотливые к поливу, почве и климатическим условиям, поэтому жителю города стоит полагаться на советы профессионалов.

Сайт “Вести Подмосковья” узнал у агроэколога Антона Гладилина, что лучше посадить около подъезда. Итак, украшаем городскую недвижимость!

Если света падает много, делаем выбор в пользу душицы, мяты полевой, пустырника, лекарственной валерианы, подмаренников, клевера. Могут пригодиться мятлики, ежа сборная, лисохвост, примула весенняя, хохлатки, гусиные луки.

При условии, что возле дома темно, лучше посадить звездчатку, живучку ползучую, яснотки, осоку волосистую, лесные фиалки, гравилат речной и городской, чесночницу, ястребинки. Все это рекомендует специалист.

Важно решать жилищные вопросы по степени важности. Насаждения возле подъезда не скроют проблем, которые могут происходить внутри. Например, пишет сайт VSE42.RU, в подъезде могут развестись крысы из-за антисанитарии в подвале дома.

Между тем “Радио 1” пишет о подготовке коммунальщиков к зиме. В Московской области для предприятий планируют устроить экзамен.


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