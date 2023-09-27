 

Юрий Грымов представил новый спектакль о семи нацистских преступниках

27.09.2023, 6:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Юрий Грымов уже более пяти лет является художественным руководителем театра “Модерн”. Он успел запомниться зрителю, как режиссер с поистине необычными спектаклями. Еще не все успели отойти от прошлой невероятной постановки “Масквичи”, как сценарист рассказал о выпуске еще одного шедевра.

Юрий Грымов представил новый спектакль о семи нацистских преступниках. Пьесу написала коллега по театру Надежда Селиванова, опираясь на записи заключенных и другие исторические источники. Как только зритель заходит в зал, он видит на сцене скамью подсудимых Нюрнбергского процесса, на которой сидят семь сообщников фюрера. По очереди им дают слово, а после отправляют в замок Шпандау, из которого выйти суждено будет не всем.

“Цветы нам не нужны” показывает жизнь заключенных на длительный срок нацистов. Зритель вместе с ними проживает все это тяжелое время. Все события, происходящие тогда в мире, доходит до них обрывочными сообщениями по радио. А также по сюжету, как пишет gazetametro.ru, к ним приходит призрак Гитлера, который то зло ехидничает: “Я всегда буду здесь”, то перевоплощается в главного героя “Великого диктатора”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / Комиссия ООН по расследованию: Поступают все новые доказательства военных преступлений России в Украине

27.09 / Премьера фильма “Брат 3”: когда кино покажут в России?

26.09 / Актера Епифанцева проверят на русофобские высказывания

26.09 / В тяжелом состоянии: страшная болезнь убивает Брюса Уиллиса

26.09 / Жене хирурга Хайдарова пригрозили уголовным делом из-за слива интимных фото

26.09 / Васильев назвал реальную причину ухода из “Сватов”: вот в чем дело

26.09 / “Претендент в тюрьму”: в действиях Бони усмотрели мошенничество

26.09 / Гладиаторские бои развернули средь бела дня в центре города

26.09 / Все дело в “пятой точке”: почему Лепс отказывается уходить со сцены

26.09 / Воробьев проверил работы по модернизации водоснабжения подмосковного Воскресенска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика