В Мексике чупакабру подозревают в серии загадочных нападений на коз и овец

Фермеры города Тамбола, что в муниципалитете Атлауилко, Мексика, массово жалуются на то, что их овец и коз жестоко убивает какое-то неведомое существо.

У животных по два глубоких прокола на шее, у некоторых удалены глаза, а то и вовсе полностью оторваны головы. Характер ранений не похож на нападение известных местных хищников и убитых коз и овец никто даже не пытался есть.

Местные жители как один винят чупакабру – мифического монстра, который, якобы, с помощью своих длинных и острых клыков пронзает животным шею, а потом пьет из них кровь.

Официально известно о восьми убитых животных за последнюю неделю, но некоторые источники пишут о десятках.

– Мы все встревожены, потому что у нас у всех есть некрупный домашний скот. Люди говорят, что это чупакабра и я помню, что несколько лет назад тут происходило то же самое, а потом просто прекратилось, – рассказывает жительница городка Сакамилола, что рядом с Тамболой.

По ее словам, тогда представители властей проводили тщательное расследование и высказывали предположение, что это мог быть хищник семейства кошачьих, но ничего в пользу этой версии не нашли.

Также кто-то предполагал, что некие бандиты шныряют по ночам и забирают у животных кровь, чтобы потом продавать ее для неясный целей, но доказательств подобного тоже не было.

Тем временем жители региона говорят, что такие же странные нападения на коз и овец были в соседних общинах Капультитла и Эйитепек в прошлом году.

Особо любопытно, что хозяева погибших животных из Тамболы рассказывают, что все нападения произошли не ночью, а при свете дня. Что еще утром они видели своих животных живыми, а днем те уже были мертвы. Дневные нападения очень нехарактерны как для кошачьих, так и для псовых.

Фермеры умоляют власти принять меры по поимке неведомого хищника, боясь, что от него вскоре могут пострадать и люди. Сейчас они поместили всех своих коз и овец в крытые загоны, которые хорошо освещают фонарями по ночами.