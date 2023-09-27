Мнение: Наш казак в Сан-Франциско

Продолжим! Вот очередная история про одного из моих клиентов, запросивших психологическую консультацию. Как обычно, для тех, кто сильно переживает за «конфиденциальность» и мой моральный облик – дисклеймер: сам по себе случай – подлинный, ну а все обстоятельства, имена, пароли и явки максимально перепутаны.

Это опять был наш эмигрант, естественно, программист (других в эмиграции, я смотрю, не найти днем с огнем), несколько лет назад, то есть еще до всякой войны, перебравшийся в США. Назовем его Борис. На вид лет 35, крепкий, улыбчивый, с такой южной хитрецой, этакий ростовчанин или вовсе казак.

Совсем «нашим», впрочем, назвать его было нельзя – он был не из России, а из Узбекистана; но Америка сглаживает все эти различия (как, впрочем, и вообще эмиграция), делая всех одинаково «русскими»; вот что делает великий и могучий русский язык! Узбек, казак, друг степей калмык… Человек говорит по-русски – вот и замечательно.

Борис, как и положено true американцу, начал с того, что у него всё замечательно, дела идут лучше некуда – и мол, единственное, что его беспокоит и буквально выбивает из колеи – это наша война с Украиной. Дальше, впрочем, эмоциональный накал нашего разговора начал постепенно спадать, а вскоре и тема Украины и творящихся там зверств стала как-то уходить на второй план (я заметил, что это вообще часто происходит: тот вопрос, с которым человек ко мне обратился первоначально, оказывается чем-то вроде «заглушки», «обманки», совсем не тем, что волнует человека на самом деле – и дело тут вовсе не в сознательном обмане; просто реальная проблема настолько болезненна, что человек как бы сам от себя ее «прячет» – и вцепляется в какую-то другую, «соскальзывает», как говорят в таких случаях психологи).

И вот после того, как Борис выговорился, то есть минут через 40 – он вдруг заговорил о том, как у него у самого идут дела на новом месте.

И вот тут посыпались неожиданности. Постепенно выяснилось, что «хорошо» дела идут лишь в том смысле, что он нашел довольно неплохую, денежную работу в японской фирме, позволяющую решить вопрос с жильем, страховками и всем прочим. Однако со всем остальным – полный швах. С женой они через полтора года после эмиграции разошлись, сына видит теперь редко, по сыну скучает. Год живет один, и уже понял, что одиночество в чужой стране переносит плохо. Попытки завести какие-то интрижки успехом не увенчиваются – он не понимает, как и о чем говорить с «местными». Сам он полон какого-то позднего ресентимента к жене, то и дело вспоминает их ссоры, как она его «не понимала» и т.д.

Стесняясь, сообщил, что стал «баловаться» марихуаной – и почти тут же признался, что нынешние его отношения с «травкой» уже с трудом поддаются определению «баловство». Несмотря на то, что на фирме его уже уважают, даже продвинули и многое прощают – его это не радует. Мучают вопросы типа «зачем это всё», «что я здесь делаю», неопределенность будущего.

Вот тебе и Украина! Оказалось, что проблемы, реально мучающие приунывшего здоровяка, и острее, и, главное, гораздо ближе к нему.

Одним полуторачасовым разговором ограничиться не удалось, понадобилось еще несколько сеансов. Я всё никак не мог понять – откуда депрессия у мужика? Ведь его судьба – мечта для многих в России: благополучно перебрался, освоил язык, востребованная специальность, работодатель – реально «крутая» фирма, там его оценили по достоинству, платят отлично, перспектива дальнейшей карьеры… Но нет. Мужик сидит один в своей отличной съемной квартире на окраине Сан-Франциско, ругает (бывшую) жену, тоскует по сыну, еле сдерживается, чтобы не покурить еще травки… И видно – он какой-то разобранный, «плывет» потихоньку. Как-то уже не верилось, что японцы его будут долго терпеть.

Продолжение и конец этой захватывающей, парадоксальной истории – на моем Бусти! Заходим, подписываемся – там еще очень много интересного. Прошу вот сюда: https://boosty.to/sapojnik