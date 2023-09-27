 

Рупор кремлевской пропаганды: Революция FPV в цифрах

27.09.2023, 6:05, Разное
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Количество опубликованных эпизодов применения FPV-дронов в зоне СВО превысило 1000 штук!

Согласно статистике (https://lostarmour.info/tags/fpv) коллег с LostArmour @lost_armour, к вечеру 26 сентября 2023 года опубликовано 1002 эпизода применения FPV-дронов в зоне СВО. Количество опубликованных видео стремительно растет с каждым месяцем, в сентябре оно впервые превысило 450 штук.

Из 1002 целей было гарантировано уничтожено 165, ещё 111 целей гарантированно получили повреждения. На 346 видео зафиксированы удачные попадания, но оценить нанесенный урон не представляется возможным (как правило отсутствуют кадры объективного контроля). Результаты ещё 185 эпизодов применения FPV-дронов доподлинно неизвестны. К сожалению, в 49 случаях зафиксированы промахи.

Чаще всего целями FPV-дронов становятся: вражеские позиции (275 эпизодов), автотранспорт (148 эпизодов), пехота вне укрытий (135 эпизодов), легкая бронетехника (126 эпизодов) и различные здания (90 эпизодов).

Учитывая количество источников публикации, некоторые кадры могли затеряться и не быть учтены в общей статистике. Кроме того, многие даже удачные эпизоды не попадают в сеть. Реальный боевой счёт FPV-дронов гораздо выше.

https://t.me/lost_armour/1641 – цинк

1. Процесс идет – с каждым месяцем их все больше и больше (но все еще недостаточно). Необходим дальнейший рост объемов и оптимизация соотношения цена/качества с повышением средней отказоустойчивости собираемых дронов.

2. При поддержке канала каждый месяц на фронт отправляется от 1200 до 1400 FPV (всем кто помогает – спасибо!) По факту перешли от поставок амуниции к поставкам современных вооружений, хотя установкой боезаряда конечно же занимаются на фронте.

3. Враг также активно применяет FPV и мы также несем от этого типа оружия ощутимые потери. С обеих сторон операторы FPV активно охотятся на тяжелую и легкую бронетехнику, автомобили, грузовики, прочую технику, а также отдельные небольшие группы пехоты.

4. Будущее не только за увеличением кол-ва и качества FPV на поле боя, но и за разработкой и внедрением новых средств борьбы с дронами на тактическом уровне. В перспективе опасную комбинацию с FPV составит кассетный запуск и внедрение нейросетей вкупе с повышением убойности и полетной дальности.

Источник: Colonel Cassad


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