Новый взгляд ученых на инопланетную жизнь: Пришельцы-трансформеры из радиоактивного металла

Ученые всегда мечтали о том, чтобы найти инопланетную жизнь, но что, если она совсем не похожа на то, что мы видим в фильмах? Новое исследование, проведенное крупнейшим исследовательским институтом США, открывает удивительные горизонты в поиске инопланетной жизни.

Ученые обнаружили металлы, способные к самоподдерживающимся химическим реакциям, открывая новые возможности для возникновения жизни во Вселенной. Эти металлические инопланетяне, подобные радиоактивным трансформерам из популярной франшизы, могут стать реальностью.

Основой жизни на Земле являются органические соединения, но исследователи из Университета Висконсин-Мэдисон (США) задались вопросом: может ли инопланетная жизнь развиться из совершенно других химических элементов, например, из металлов? Оказалось, что да. Автокатализ, ключевой процесс для жизни на Земле, может существовать с использованием различных элементов, помимо углерода.

Исследование, проведенное учеными, показало, что жизнь в других мирах не обязательно должна происходить из органического углерода, как это происходит с людьми. Они обнаружили, что такие металлы, как ртуть и торий, могут размножаться в определенных условиях.

В ходе исследования было изучено научных документов за последние 200 лет, в которых обнаружено 270 различных циклов автокатализа, многие из которых не использовали органические соединения. Некоторые циклы сосредоточены вокруг элементов, совершенно отсутствующих в жизни на Земле, таких как ртуть и торий. Более того, некоторые реакции происходят при экстремальных температурах и давлениях, что дает надежду на наличие таких условий на других планетах.

Исследователи надеются, что будущие исследования подтвердят эту теорию и помогут найти инопланетную жизнь. Это открытие имеет огромное значение не только для науки, но и для практических приложений, включая эффективное использование ресурсов и энергии.

Астробиолог, бактериолог и эволюционный биолог Бетуль Качар из Университета Висконсин-Мэдисон (США) подытоживает: «Важно исследовать эти возможности, чтобы у нас было представление о том, как могут выглядеть все формы жизни, а не только земная. Жизнь может катализировать создание большего количества жизни, и это может быть намного разнообразнее, чем мы когда-либо предполагали.»

Ученые надеются, что будущие исследования подтвердят их теории и помогут расширить наше понимание разнообразия форм жизни во Вселенной.