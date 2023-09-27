Комиссия ООН по расследованию: Поступают все новые доказательства военных преступлений России в Украине

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине представила сегодня в Совете ООН по правам человека свой очередной отчет, подготовленный по итогам недавней поездки по украинским городам, в том числе визита в Умань в Черкасской области. Выступая в понедельник в Женеве, члены комиссии заявили, что все новые свидетельства говорят о совершении российскими вооруженными силами военных преступлений в Украине.

Нападения на гражданскую инфраструктуру, причинение вреда мирным жителям

В числе таких преступлений эксперты называют незаконные нападения с применением оружия взрывного действия, нападения с причинением вреда мирным жителям, пытки, сексуальное и гендерное насилие и нападения на энергетическую инфраструктуру.

Эксперты Комиссии сообщили, что задокументировали нападения с применением оружия взрывного действия на жилые дома, функционирующее медицинское учреждение, железнодорожную станцию, ресторан, магазины и коммерческие склады. Эти нападения привели к жертвам среди гражданского населения, повреждению или разрушению важных объектов гражданской инфраструктуры, а также к перебоям в предоставлении основных услуг населению.

– На данном этапе работы Комиссия проводит более углубленные расследования незаконных нападений с применением оружия взрывного действия, нападений на гражданских лиц, пыток, сексуального и гендерного насилия, а также нападений на энергетическую инфраструктуру. Это также поможет прояснить, могут ли совершенные пытки или нападения на энергетическую инфраструктуру квалифицироваться как преступления против человечности, – сказал на презентации доклада в Женеве глава Комиссии Эрик Месе.

Эксперты Комиссии с сожалением отмечают, что продолжаются нападения на гражданских лиц и медицинские учреждения, имеющие защищенный статус.

Комиссия также расследует причины прорыва Новокаховской плотины и последствия этого события для мирного населения.

Жестокие пытки

– Расследования Комиссии в Херсоне и Запорожье указывают на широкое и систематическое применение пыток российскими вооруженными силами против лиц, обвиняемых в том, что они были информаторами украинских вооруженных сил. В некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что приводили к смерти жертвы, – говорится в официальном пресс-релизе Комиссии.

Одна из жертв, подвергшаяся пыткам электрошоком, рассказала, что каждый раз, когда она отвечала, что чего-то не знает или не помнит, ее били током.

В Херсонской области российские военнослужащие насиловали и совершали другие акты сексуального насилия в отношении женщин в возрасте от 19 до 83 лет, установила комиссия. Членов семьи при этом часто держали в соседних комнатах и заставляли слушать происходящее.

Передача детей на территорию России

Эксперты Комиссии отмечают разрушительные последствия войны в Украине для детского населения страны.

– Комиссия продолжает расследовать отдельные случаи предполагаемой передачи несовершеннолетних без сопровождения российскими властями в Российскую Федерацию, – говорится в пресс-релизе.

Обвинения в геноциде

Комиссия также обеспокоена обвинениями в геноциде в Украине. К примеру, в некоторых случаях риторика, передаваемая в российских государственных и других СМИ, может представлять собой подстрекательство к геноциду. Комиссия продолжает расследования по этим вопросам.

– Мы обеспокоены обвинениями в геноциде и продолжаем изучать эти вопросы. И в связи с этим мы также упомянули, что одним из аспектов этого может быть вопрос о подстрекательстве, который исходит от некоторых российских СМИ, – пояснил Месе.

Масштабы и тяжесть нарушений

Члены комиссии заявляют о своей глубокой обеспокоенности масштабами и тяжестью нарушений, совершенных в Украине российскими вооруженными силами, и подчеркивает необходимость привлечения виновных к ответственности. Они также напоминает о необходимости того, чтобы украинские власти оперативно и тщательно расследовали немногочисленные случаи нарушений со стороны украинских сил.

– Существует большая разница между российскими нарушениями, масштабами этих нарушений и инцидентами, которые мы обнаружили на украинской стороне. Мы последовательно говорим о большом количестве нарушений с российской стороны и нескольких инцидентах с украинской стороны. Это важно учитывать, – сказал Месе.

Комиссия ООН по расследованию

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине была создана в марте 2022 года Советом ООН по правам человека. Она является независимым органом, уполномоченным Советом, среди прочего, вести расследования всех предполагаемых нарушений и ущемлений прав человека и нарушений международного гуманитарного права, а также «связанных с ними преступлений в контексте агрессии против Украины со стороны Российской Федерации».

Перед членами Комиссии поставлена задача установить факты, обстоятельства и первопричины любых таких нарушений и ущемлений, а также собрать, обобщить и проанализировать доказательства таких нарушений и ущемлений, включая их гендерный аспект, на случай любых будущих судебных разбирательств. В октябре Комиссия планирует представить свой доклад на Генеральной Ассамблее ООН.

С момента своего создания Комиссия более десяти раз ездила в Украину. В ходе расследований ее эксперты встречались с представителями государственных органов, международных организаций, гражданского общества и других заинтересованных сторон.