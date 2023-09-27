 

Только для взрослых: где искать подвох в азиатских комиксах

27.09.2023, 4:25, Разное
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Азиатская культура вызывает обширный интерес у российских школьников и даже дошколят. Некоторые предпочитают смотреть мультфильмы в жанре “аниме”, в то время как другие увлечены литературой — книжными комиксами.

Захватывающие сюжеты и яркие иллюстрации побуждают детей снова и снова посвящать время затейливым страницам. При этом не всякое чтиво безобидно. Некоторые материалы восточного производства предназначены только для взрослых.

Где искать подвох в азиатских комиксах, объяснил телеканал “360”. Как правило, о нем сигнализирует возрастной ценз. Если на обложке есть отметка 18+, значит, ребенку такое читать не нужно. История может быть посвящена недетской теме, а ее герои, вероятно, вовлечены в процессы, неприемлемые для несовершеннолетних.

Отметим, что опасность такого рода касается разнообразной литературы — не только азиатские комиксы стоит проверять. Например, как передает “Царьград”, в книгах могут содержаться недостоверная информация и запутанные сведения.

Тем временем RT пишет о подорожании школьных учебников. Проблему ценообразования пытаются разрешить на уровне правительства — заявлено о принятых мерах.


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