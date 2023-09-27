 

Как одеваться российскому туристу в Северной Корее? Полезная памятка

27.09.2023, 2:19, Разное
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Всем, кто привык модничать с откровенными нарядами или вызывающими хипстерскими элементами гардероба, в Северной Корее делать нечего. Появившись в Пхеньяне в неподобающем для местных жителей виде, есть риск заработать большие проблемы. В КНДР особый менталитет, а понятия красоты и стиля отличаются от голливудских.

Телеканал “360” рассказал, как одеваться туристу в Северной Корее, чтобы не провоцировать массовые возмущения и косые взгляды.

1. Нельзя носить открытую обувь даже в жару. Босоножки — долой! Помните об этом, выбирая наряды.

2. Кеды и кроссовки — моветон. Мужчинам нужно носить ботинки. А женщинам — туфли, допустим небольшой каблук. Так что спортивный стиль в одежде тоже не подходит.

3. Вид должен быть торжественным. Джемпер с вырезами на плечах и шорты — признак дурного вкуса у туриста в Северной Корее.

4. Макияж, где есть яркие тени на глазах и алая помада на губах, — точно не вариант для КНДР. Женщинам следует наносить минимум косметики или вообще не краситься.

Поэтому отвязным модницам отвести душу в Северной Корее не получится. Креативить лучше в другом месте, где эпатажный наряд не будет шокировать окружающих. Однако всегда есть возможность сделать выбор в пользу классических образов — было бы желание. Например, URA.RU пишет, что стилист Александр Рогов экспериментирует с челябинскими брендами.

Между тем специалист по финансам Ильяс Зарипов оценил рост экономических связей между Россией и КНДР. Его предложение относительно сотрудничества с Северной Кореей приводит ОСН.


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