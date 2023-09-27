Сблизившийся с Барановской Гордон заметил непристойную наколку

Харизматичный сластолюбец, а по совместительству ведущий

ток-шоу на Первом канале Александр Гордон в этом году женился в пятый раз. Но между

разводами и женитьбами мужчины одно остается неизменным – его профессия.

С 2016 года он представляет суперпопулярное

семейное шоу “Мужское/Женское”, где в роли судьи разбирает самые шокирующие

ситуации из жизни россиян. Компанию в студии ему составляет Юлия Барановская.

На протяжении семи лет то и дело в сети возникают

предположения о возможном романе коллег. И повод действительно

есть: Юлия Барановская свободна, а Александр Гордон постоянно разбирается со своей неустойчивой

личной жизнью.

Многие зрители программы не раз отмечали, как телеведущие часто ругаются, мирятся, как влюбленные, и улыбаются друг другу. И невозможно не заметить их теплых

взаимоотношений. Обычная профессиональная притирка или что-то другое?

В любом случае, информация не подтверждена и пока будоражит

зрителей лишь на уровне слухов. Однако партнерская близость телеведущих

налицо, да и во взглядах они сходятся.

В эфире программы от 26 сентября сблизившийся с Барановской

Гордон заметил кое-что неприятное. Что это было?

В студии разбирали вопиющий случай возврата детей их матери,

которая отсидела два срока в тюрьме. Героиня программы доказывала на камеру готовность воспитывать своих шестерых детей. С полной ответственностью она заверяла, что больше не вернется к прежнему образу жизни.

В процессе съемок ведущий как спецагент “смог рассмотреть” сквозь одежду многодетной матери наколку, которую та сделала в заключении. Пока Юлия Барановская призывала женщину взять себя в руки, Александр Гордон упрекнул гостью из-за внешнего вида и назвал наколку “непристойной”.