Муж Екатерины Стриженовой связан со “знаком Антихриста”. Почему?

Личная жизнь популярной актрисы всегда остается закрытой от посторонних глаз. Она не любит обсуждать отношения с супругом, но ни для кого не секрет, что пара счастлива вместе более тридцати лет. Недавно Александр Стриженов перенес тяжелую операцию на позвоночник. Как рассказала сама ведущая, ему пришлось заново учиться ходить.

На днях стало известно, что муж Екатерины Стриженовой связан со “знаком Антихриста”. По словам известной ясновидящей, многие считают, что три шестерки в дате рождения говорят о чем-то ужасно и приравнивают их к страшному пророчеству. А дата рождения популярного актера как раз имеет зловещие цифры. Ведь Александр Стриженов родился 6 июня 1969 года в Москве.

Однако поклонники могут не переживать, их любимому артисту не грозит ничего плохого. Эксперт в беседе с интернет-изданием “Подмосковье сегодня” рассказала, что люди, которые имеют в дате рождение число шесть, на самом деле родились под счастливой звездой. А сочетание трех повторяющихся шестерок в ангельской нумерологии предупреждает, что в жизни нужен баланс, а не, как многие думают, говорит о плохом.

Ранее “Дни.ру” писали, что Екатерина Стриженова рассказала об инсульте у любимого зверя.