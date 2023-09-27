Облаченная в траур Шукшина согнулась в коленях на публике

Летом популярная блондинка пропала из публичного пространства,

что вызвало много беспокойства у ее поклонников. Сначала прекратились

периодические публикации на страницах соцсетей. Позже Мария Шукшина перестала отвечать на личные сообщения.

Такое

поведение актрисы заставило волноваться подписчиков еще больше. Многие задавались вопросом: что

случилось с кумиром миллионов россиян?

Вскоре знаменитость вышла на связь с извинениями. Оказалось, что интернет-связь в Пермском крае ловит совсем плохо. Кунгур, где снимался фильм “Многотрудная

жизнь Ивана Семенова”, оказался неподходящей локацией для использования социальных сетей, и Мария Шукшина с этим смирилась.

Звезда участвовала в съемках фильма и, находясь вдали от столицы,

просто не имела возможности заходить в интернет. Этому, по ее признанию, она была

несказанно рада.

“Скоро вернусь в строй!” – пообещала поклонникам Шукшина. И

действительно вернулась. В мрачном, поистине траурном наряде Мария пришла на презентацию фильма, на

съемках которого “пропала” летом.

Дежурная улыбка на лице Марии Шукшиной не смогла перечеркнуть цвет ее образа. Черный туалет актрисы довольно противоречиво выглядел вместе с кокетливо выставленной ножкой на фотографии ОК.

Облаченная в траур Мария Шукшина согнулась в коленях на публике, словно стараясь показать, что все в порядке. Но так ли это на самом деле?