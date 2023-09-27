Премьера фильма “Брат 3”: когда кино покажут в России?

Хорошие новости для любителей кино — нашумевшая картина “Брат 3” почти готова. Как передает RT, создатели завершают работу над звуком и титрами. Когда фильм покажут в России? Премьера ожидается в конце осени 2023 года: плановая дата выхода на экраны — 23 ноября.

Отмечается, что режиссером выступил Валерий Переверзев. Информагентство URA.RU приводит данные об артистах, которые сыграли роли первого плана — в их числе Василий Карпенко и Александра Вознесенская.

Телеканал “360” передает интересную деталь их творческой биографии автора кино. Для Переверзева “Брат 3” — первый полнометражный фильм. Съемки проходили в российской столице, а также на Окско-Донской равнине

— в Тамбове.