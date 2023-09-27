 

Премьера фильма “Брат 3”: когда кино покажут в России?

27.09.2023, 0:10, Новости дня
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Хорошие новости для любителей кино — нашумевшая картина “Брат 3” почти готова. Как передает RT, создатели завершают работу над звуком и титрами. Когда фильм покажут в России? Премьера ожидается в конце осени 2023 года: плановая дата выхода на экраны — 23 ноября.

Отмечается, что режиссером выступил Валерий Переверзев. Информагентство URA.RU приводит данные об артистах, которые сыграли роли первого плана — в их числе Василий Карпенко и Александра Вознесенская.

Телеканал “360” передает интересную деталь их творческой биографии автора кино. Для Переверзева “Брат 3” — первый полнометражный фильм. Съемки проходили в российской столице, а также на Окско-Донской равнине
— в Тамбове.


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