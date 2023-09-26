Рупор кремлевской пропаганды: Больше чем армянин, никто не может быть армянином

Больше чем армянин, никто не может быть армянином

Знаете, я особо не хочу публиковать новости об ситуации в Арцахе, потому что и всё так понятно. Злиться и ныть про очередной захват страны не хочу, не интересно и бесполезно.

Но вот что серьезно меня подбешивает, так это армянские паблики, которые живут в параллельной вселенной.

Вместо того, чтобы анализировать события, почему наша страна проебалась в карабахском вопросе, они опять начинают кричать: "аря рузке предать, аря француз предать, аря [вставить нация] предать.

Ребят, больше чем армянин, никто не может быть армянином. Никто людей из Арцаха не предал, кроме армян.

1)Ребят, за 26 лет, после войны, мы признали Арцах как государство?

Нихуя. Но при этом призывали весь мир признать, ибо же нас в санкции закинут, если сами, а если после кого-то, то ок. Закинут и?

Северная Корея вообще положила свой чучхе-болт на мировое сообщество и начало развивать обороноспособность страны. И знаете, что в итоге стало? – у страны ядерные бомбы, баллистические ракеты. Армия одна из боеспособных в мире. Оснащение не уступает иностранным аналогам. Когда корейцы проводят ракетные испытание, японцы в бункерах прячутся. Да, было много жертв, многое страна потеряла, но благодаря талантливым чиновникам и самих правителей этой страны, теперь Корея спокойно дышит и благоухает. Я молчу про то, что Россия начала затарыватся у них. Вообразите просто путь этой страны.

Почему у нас не перенять этот опыт? Потому что очередной дядя-Або боится, что ему запретят Фейсбук и не сможет писать ахуеть важные мнения о судьбе стране, как мы разгромим туркоазеров и будем чай пить в Баку или лайкать 1488 армянских экспертов, которые будут анализировать пук Байдена он за Армению или нейтральный? Боится, что родственник Вазген из Америки, живущий на субсидиях и в Глендейле(армянский район), не сможет рассказывать как в Америке заебись и надо как там жить.

Вы чего, мы же добрая нация, мирная. Как эльф.

2) А почему, несмотря на непризнание, мы не начинали укреплять обороноспособность страны?

Что мы сделали за 26 лет, после войны? Нихуя. Ни одной сука доты не построили. Вместо того, чтобы копать сложно технологические тоннели для обороны, с возможностью, отхода, мы страной собирали покрышки от автомобилей. В 21 веке сука. Это не зрада, это пиздец уже. Мы не смогли наладить производство обычных патронов, уже молчу об производстве собственных автоматов банальных, чтобы в лишний раз не закупать у России, то что может собрать даже Буркино Фасо уже. Нихуя. Про верхушку армию вообще молчу.

А что же за три года после войны случилось, когда армяне проиграли. Начали мы резко и усиленно реформировать? Нет, нихуя. Ни одного военного не посадили в верхушках. При этом кричали про некое перевооружение армии. Помогло?

3) А почему иностранця мана помогли?

А с хуяли ? С какой стати они должны были помочь?

Давайте разберем великих держав, которые должны были впрягаться.

Россия

Ребят, как вы думаете, российское правительство такое тупое, что после того, как жена премьера посетит Киев, готово устроить вторжение в Азербайджан? Российское правительство делает то, что не смог сделать Армения за 30 лет существования -рефлекирвоать над событиями. Их научил опыт зерновой сделки. Если кидают, то пусть идут нахуй. Хороший лозунг у них, нечего добавить.

Причина много, но вот эта хорошо характеризует все отношения России с Арменией после 2018. А знаете, что как было на протяжение 30 лет?

Россия заключает сделку с местными правителями, чтобы тот особо не пытался, а взамен она помогает в карабахском вопросе. Та же зерновая сделка, но предшественники Пашиняна, несмотря на говнецо, следовали простому закону.

Что же до Пашиняна, то он решил сыграть в великого стратега и в итоге мы видим это.

Вместо того, чтобы после 2020 прогнать ссаными тряпками американцев и европейцев, то наоборот, Пашинян желает вступить в ЕС. Супер?

Ну го сынку, помогли тебе твои пендосы?

Америка

Вот как вы себе представляйте. Схуяли Америка должна была помочь Армении, заклятому врагу своего союзника Турции. А ну да, Турция с Россией, а значит Америка ее накажет и вернёт все земли Армении вплоть до Киликии.

Мы говорим об американской внешней политике, самой лживой и предательской. Не было в истории такого, чтобы она не предавала своих союзников. Любой человек с вайкью выше 70 это понимает. Даже российский МИД напрямую сказал нам. И что в итоге? А вот нихуя. Где они?

Франция

Ну тут комедия. Если кто то реально верит, что Франция готова признать и помочь, то вы лох настоящий и долбоеб

Вот что хотел сказать.

Ничего нового для мыслящих людей, для большинства населения Армении я гнида и предатель, но надеюсь хоть кому то глаза открыл

https://vk.com/wall-214817916_517 – цинк

Между тем, исход армян из Арцаха продолжается. Точно также как и протесты в Ереване против Пашиняна.

Ругань по этому поводу со стороны армян понятно, но мат делу уже не поможет, надо что-то менять в консерватории.

—