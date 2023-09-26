Актера Епифанцева проверят на русофобские высказывания

В эфире одной из радиостанций артист подверг суровой критике

российский государственный строй, причем по довольно любопытной причине,

существенно отличающийся от “традиционных” для подобной критики: Владимир

Епифанцев обвинил российское государство в том, что оно запрещает своим

гражданам собирать

псилоцибиновые грибы.

Актер издавна является открытым потребителем грибов, не

входящих в классическую продуктовую корзину россиян. В частности, звезда

сериала “Жуки” очень уважает мухоморы. В своих речах, расхваливающих

психоделические дары природы, Епифанцев выражал недовольство тем, что в нашей

стране существует множество запретов “на все хорошее”.

Примечательно, что заявление москвича, обвиняющего Владимира в русофобии, последовало после

отказа в возбуждении дела о незаконном ношении полицейской формы. Епифанцев выложил в социальные сети ролик, в котором утверждал, что не считает

себя россиянином — но впоследствии выяснилось, что это была видеозапись со

съемочной площадки, и актер находился в образе.

Именно тогда москвич и составил второе

заявление, уже о русофобских высказываниях, которые приписывает Владимиру Епифанцеву. Присутствуют ли

в действиях гражданина

какие-то глубоко

личные мотивы, неизвестно. Но на сей раз заявление полиция приняла, теперь

правоохранительные органы вынуждены провести проверку по этому делу.