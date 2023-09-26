 

Актера Епифанцева проверят на русофобские высказывания

26.09.2023, 23:05, Новости дня
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В эфире одной из радиостанций артист подверг суровой критике
российский государственный строй, причем по довольно любопытной причине,
существенно отличающийся от “традиционных” для подобной критики: Владимир
Епифанцев обвинил российское государство в том, что оно запрещает своим
гражданам собирать
псилоцибиновые грибы.

Актер издавна является открытым потребителем грибов, не
входящих в классическую продуктовую корзину россиян. В частности, звезда
сериала “Жуки” очень уважает мухоморы. В своих речах, расхваливающих
психоделические дары природы, Епифанцев выражал недовольство тем, что в нашей
стране существует множество запретов “на все хорошее”.

Примечательно, что заявление москвича, обвиняющего Владимира в русофобии, последовало после
отказа в возбуждении дела о незаконном ношении полицейской формы. Епифанцев выложил в социальные сети ролик, в котором утверждал, что не считает
себя россиянином — но впоследствии выяснилось, что это была видеозапись со
съемочной площадки, и актер находился в образе.

Именно тогда москвич и составил второе
заявление, уже о русофобских высказываниях, которые приписывает Владимиру Епифанцеву. Присутствуют ли
в действиях гражданина
какие-то глубоко
личные мотивы, неизвестно. Но на сей раз заявление полиция приняла, теперь
правоохранительные органы вынуждены провести проверку по этому делу.


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